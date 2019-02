L 171 ab Montag voll gesperrt

Jürgen Liebezeit

Bergfelde (MOZ) Ab Montag, 4. März, wird es ernst auf der L 171 in Bergfelde. In mehreren Bauabschnitten wird die Straße unter Vollsperrung zwischen der Einmündung Elfriedestraße in Hohen Neuendorf und dem Ortsausgang Bergfelde bis Ende 2020 ausgebaut.

Die erste Vollsperrung beginnt am 4. März und betrifft den Bauabschnitt von der August-Müller-Straße bis kurz vor der Ahornallee in Bergfelde.

Davon betroffen ist auch die Glienicker Straße, von der aus der neue Regenwasserkanal für die Straßenentwässerung gebaut wird. Behelfszufahrten und Einzelfalllösungen sind laut Stadtverwaltung in Absprache mit den Bauarbeitern möglich. Auch Fahrradfahrer können die Baustelle, die nach ersten Schätzungen vier Monate dauert, über einen der Gehwege passieren.

Die Buslinie 809, die auch von Schülern genutzt wird, ist von der Vollsperrung ebenfalls betroffen. Sie wird die Baustelle für die Dauer des ersten Bauabschnittes über die August-Müller-Straße umfahren.

Die offizielle Umleitung ist allerdings großflächig über die B 96 a Birkenwerder und die B 96 ausgeschildert.