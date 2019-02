Ärger über verspätete Wasserspender

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Im Sozialausschuss war der Vorschlag, Trinkwasser-Brunnen an Neuruppiner Kitas, Horten und Schulen aufzustellen, vor wenigen Wochen noch gescheitert, weil sich die Antragsteller von CDU/FDP und SPD nicht auf einen Kompromiss zum Zeitplan einlassen wollten. Nun haben die Fraktionen eingelenkt und damit den Weg dafür frei gemacht, langfristig an allen Einrichtungen die Wasserbrunnen aufzustellen.

Einstimmig empfahl der Haupt- und Finanzausschuss am Montag den Kompromissvorschlag. Der sieht vor, bei ausgewählten Einrichtungen im Schuljahr 2019/20 mit der Aufstellung zu beginnen. Nach zwei Jahren soll die Akzeptanz geprüft werden, bevor auch in den restlichen einrichtungen, die da wünschen, die Wasserspender aufzustellen.

Verwundert hatte sich zuvor die Vorsitzende des Fördervereins der Luxemburgschule, Kerstin Siedenschnur, gezeigt. Denn der Verein hatte schon vor einem Jahr versucht, einen solchen Wasserspender in der Schule aufzustellen. „Den Kindern wird am Nachmittag kein Tee im Hort ausgeschenkt, mit der Begründung, dafür sei kein Geld da“, beschrieb sie die Zustände vor Ort. Daher hatte der Verein sich im März 2018 ein Angebot für einen Wasserspender besorgt und anschließend sogar schon 3 000 Euro gesammelt, um ein solches Gerät anschaffen zu können. „Wir haben das beim Träger beantragt und hatten auch schon eine Firma vor Ort, die sich den Anschluss angesehen hatte. Dann kam von der Stadt aber ein Nein, weil die Brandlast zu hoch sei“, erinnerte sie sich. Dabei seien auch keine alternativen Orte vorgeschlagen worden, an denen eine Aufstellung möglich gewesen wäre. Siedenschnur zeigte sich verärgert, dass die Luxemburgschule nach den aktuellen Plänen nun noch einmal mindestens zwei Jahre warten müsste, obwohl das schon längst hätte erledigt sein können. Maik Buschmann vom städtischen Amt für Schule, Kultur und Soziales sagte aber zu, ihren umfangreichen Fragenkatalog bis zur Stadtverordnetenvertsammlung zu beantworten. So hatte die Vorsitzende des Fördervereins unter anderem wissen wollen, warum die Projekte nun zuerst an anderen Schulen gestartet werden, warum die Stadt den Trinkbrunnen, der ihrer Meinung nach eine Spende an den träger der Schule darstelle, nicht angenommen hatte und warum die Luxemburgschule nun noch so lange warten muss. Vor allem aber wollte sie wissen, warum an der Einrichtung immer wieder Vorhaben mit Hinweis auf die Brandlast untersagt werden. „Ist die Brandlast an der Schule etwa wesentlich höher als bei andern Einrichtungen?“, wollte sie wissen.(zig)