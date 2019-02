Löwenberger Wählergruppe bittet zur Wahl

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Die Wählergruppe „Bürger für das Löwenberger Land“ (BLL) bietet sich den Einwohnern der Großgemeinde zur Kommunalwahl am 26. Mai als Alternative zu den etablierten Parteien und anderen Vereinigungen an.

Am 26. November hatten sich zehn Gleichgesinnte bei „Grübers“ in Teschendorf getroffen, um über die anstehende Kommunalwahl im Mai zu diskutieren. Das Ergebnis war die Gründung der BLL. „Wir wollen den Einwohnern eine Wahlalternative zu den etablierten Parteien anbieten, vor allem aber eine Möglichkeit der Stimmabgabe, ohne andere Alternativen bemühen zu müssen, erklärt Michael Grüber als eines der Gründungsmitglieder das Ansinnen seiner Mitstreiter.

16 Bewerber schickt die Gruppierung um die Sitze im Gemeindeparlament ins Rennen. Außerdem können in fünf Ortsteilen Kandidaten für Beiratswahlen benannt werden. Was die Mitstreiter eint, das ist das Interesse an einer kontinuierlichen Entwicklung des Löwenberger Landes als Ganzes, wobei dabei auch die immerhin 17 Ortsteile nicht vergessen werden sollen. Zum Chef der „lockeren Vereinigung“, die keinesfalls den Status eines Vereins annehmen soll, wurde der Löwenberger Dachdeckermeister Mathias Ludwig bestimmt, der bereits dem Parlament angehört und Chef des Löwenberger Ortsbeirates ist.

Montagabend stellte die Wählergemeinschaft erste Eckpunkte ihres Wahlprogramms vor. Dazu gehören unter anderem die gleichberechtigte Entwicklung aller Ortsteile, die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit inklusive von Kita und Schule, die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr und ein ausgebautes digitales Netz, das gleichermaßen den Betrieben und Unternehmen als auch den privaten Haushalten zugute kommen soll. Damit endet dann auch die Aufzählung und beginnt die eigentliche Arbeit der angehenden Kommunalpolitiker. Um sich als Interessenvertreter der Einwohner anbieten zu können, wird eine breite Basis gebraucht.

Mit Flyern und vor allem im Netz wollen die Mitstreiter der BLL auf ihre Arbeit aufmerksam machen und um Unterstützung bitten. Dazu gehört auch, in jedem Ortsteil präsent zu sein, wenn nicht mit einem eigenen Kandidaten, dann wenigstens mit Sprechstunden oder Gesprächsangeboten. „Wie können wir sonst erfahren, welche Interessen wir vertreten sollen?“, so die eher rhetorische Frage in der Runde. Haben die gut 20 Mitstreiter der BLL bislang vor allem nach Kandidaten gesucht, immerhin endet Mitte März die Meldefrist für diejenigen, die sich zur Wahl stellen wollen, konzentriert sich die Wählergruppe nun auf die inhaltliche Arbeit. Da feste Organisationsstrukturen, wie es sie in Parteien gibt, fehlen und solche auch nicht gewollt sind, muss das durch eine dezentrale Zuarbeit ausgeglichen werden. „Uns ist bewusst, dass wir nicht in jedem Ortsteile präsent sein können, aber wir werden es versuchen“, so Ludwig. Gemeint ist damit, dass einzelne Bewerber nicht nur in ihren Wohnorten, sondern auch in den Nachbarorten auftreten oder sich zumindest dort als Ansprechpartner zur Verfügung stellen.

Bis zur Kommunalwahl will die BLL regelmäßig über ihre Arbeit informieren und die Kandidaten vorstellen.