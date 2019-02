Anstehen beim Ersatzverkehr

Andrea Linne

Berlin (MOZ) Die S2 zwischen Blankenburg und Bernau ist noch immer unterbrochen. Am Montagmorgen war am S-Bahnhof Karow ein Kabelstrang, der über eine Kabelbrücke führt, weil die S-Bahn-Brücke im Bau ist, in Brand geraten. Wie Bahnsprecher Burkhard Ahlert auf Anfrage sagte, sind aktuell 26 Ersatzbusse im Einsatz. Zu den Spitzen kommt es dennoch zu Wartezeiten, überfüllten Bussen mit vergnatzten Fahrgästen. Mit Betriebsbeginn am Mittwochmorgen sollen die S-Bahnen nach Bernau aber wieder fahren.