Heftige Gegenwehr der Naturschützer

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Frösche, Kröten, Lurche sind den Panketalern wichtig. Das haben sie gerade mit einem Hauptausschuss-Beschluss zur Flutung des Okkenpfuhls bewiesen. Naturschützer wünschen sich dieses Engagement aber auch an anderer Stelle. Für den Sport- und Spielpark würden hingegen sensible Bereiche geopfert.

Das findet Norbert Schneeweiß von der Naturschutzstation im Rhinluch, Vertreter des Vereins Arbeitsgemeinschaft Natur- und Artenschutz (Agena), der sich in der Einwohnerfragestunde am Montagabend zu Wort meldete. Er ist anerkannter Fachmann in Sachen Amphibienschutz. Greenpeace spricht in Veröffentlichungen sogar von „Reptilienvater“. Für den Panketaler ist der planerische Ansatz der Gemeinde, auf die Panke-Dranse-Wiesen eine Turnhalle zu setzen und einen Sport- und Spielpark zu gestalten „eine Bankrotterklärung“ der Gemeinde. Er hat daher mit dem Verein Agena bei der Unteren Naturschutzbehörde den Antrag auf Unterschutzstellung der Dranse-Pankeaue als geschützter Landschaftsbestandteil nach Paragraf 29 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes gestellt.

„Wir wollen kein Totalreservat errichten, aber dass diese Wiesen seit Generationen freigehalten werden, hat doch einen Grund“, führte Norbert Schneeweiß aus. „Das bisschen Panketal“, das noch dem Gemeindenamen alle Ehre mache, müsse erhalten bleiben. Mit der Renaturierung des alten Schwimmbades vor 25 Jahren habe er gemeinsam mit vielen Engagierten dazu beigetragen, die Flächen nachhaltig der Natur zuzuführen. Als Überflutungsflächen für Starkregenereignisse, die laut Schneeweiß regelmäßig stattgefunden hätten, seien die Wiesen dringend nötig. Wenn für Turnhalle und Sportflächen weitere Aufschüttungen vorgenommen würden, unterlaufe das die Bemühungen, Retentionsflächen bereitzuhalten.

Mit einer Tischvorlage wollte die Fraktion Freie Wähler/Unabhängige Grüne den auf der Tagesordnung stehenden Beschluss zum Bebauungsplan Sport- und Spielpark stoppen. Bis zur Vorlage eines Gutachtens, das die Untere Naturschutzbehörde des Kreises beauftragt hat, sowie zum „Erwerb des alternativen Turnhallenstandortes an der Schönerlinder Straße“ solle der Plan nicht verabschiedet werden, forderte Fraktionsvorsitzender Jochen Bona. Im Januar war der Bürgermeister zum Erwerb einer Fläche zwischen Radwanderweg und Hortcontainern beauftragt worden.

Lothar Gierke (Linke) war gegen den Aufschub nötiger Beschlüsse. „Das würde dazu führen, dass der Baubeginn um mehrere Monate verschoben wird“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung. Die Untere Naturschutzbehörde habe der Gemeinde signalisiert, dass mit dem Unterschutzstellungsantrag kein Grund zur Verzögerung existiere. Das hatte im Ortsentwicklungsausschuss auch das Bauamt der Gemeinde berichtet.

Während der Fragestunde meldete sich auch Peter Richter, der als sachkundiger Einwohner für die Linke im Ortsentwicklungsausschuss sitzt, zu Wort. An Schneeweiß gewandt, erklärte er die Dringlichkeit des Turnhallenbaus für alle Vereine und Schulen der Umgebung. Freie Flächen dafür gebe es kaum. Das Problem sei aber zu lösen. „Außerdem wird auf diesen Flächen seit 1925 Sport getrieben“, betonte Richter.

Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) stellte klar, dass es umfangreiche Bemühungen der Gemeinde in den vergangenen Jahren zur Renaturierung von Panke und Dranse gegeben hätte. Er wies Vorhaltungen zurück, die Gemeinde würde sich nicht um Retentionsflächen bemühen. „Das Regenwasser soll im Ort gehalten werden, das ist mein persönliches Anliegen“, erklärte er. Allerdings dürfe auch nicht vergessen werden, dass es sich im Bereich der Bogenschützen um Altlastenverdachtsflächen handele. Was für die Aufschüttung vor Jahrzehnten im Erdreich verschwand, ist weitestgehend unbekannt. Im Zuge des Neubaus für die Turnhalle werde auch großflächig Boden ausgetauscht. „Irgendwo müssen wir die Turnhalle ja hinstellen“, konterte der 31-Jährige.

Das Gros des Oberflächenwassers, meldete sich Norbert Schneeweiß erneut zu Wort, fließe in die Gullys. Dass der Okkenpfuhl trocken falle, sei auch eine Folge davon. Denn sowohl dieser als auch die Schafwäsche als Sölle würden sich aus Regenwasser speisen, weil sie auf der Lehmschicht über dem Grundwasser lägen. Einen Dringlichkeitsantrag der Bona-Fraktion zum „Maßnahmeplan für Biotope gemäß Landschaftsplan in Panketal“ auf die Tagesordnung zu heben, lehnte das Gros der Vertretung ab.

Die Tischvorlage zum Aussetzen des Abwägungs- und Satzungsbeschlusses zur Änderung des Bebauungsplanes für den Sport- und Spielpark wurde bei drei Ja-Stimmen abgelehnt. Für den B-Plan 5P, wie das Paket zum Sport- und Spielpark heißt, war dann die Mehrheit der Panketaler Gemeindevertreter. Die Hinweise, die einzeln beraten wurden, kamen überwiegend vom Amt für nachhaltige Entwicklung, Bau, Kataster und Vermessung/Bauleitplanung des Landkreises. Der Plan wird nun zur Genehmigung beim Landkreis eingereicht.