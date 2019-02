Mays verzweifeltes Spiel

London In der Spielhölle des Brexit glaubte der damalige Premier David Cameron gute Karten zu haben, als er vor drei Jahren ein Referendum ansetzte. Doch er verzockte sich, und eine knappe Mehrheit stimmte für den Austritt aus der EU. Theresa May übernahm das Blatt und wollte die Partie einigermaßen glücklich zu Ende spielen. Doch alle ihre Trümpfe entpuppten sich in Brüssel schnell als Luschen. Im Unterhaus findet sich nicht genügend Mitspieler.

Erzkonservative Brexiteers und liberale EU-Freunde sind sich nur in dem Punkt einig, dass Mays Deal die schlechteste aller Möglichkeiten ist. Die einen fürchten, dass Großbritannien auf ewig durch die Sonderregelungen für Nordirland an die EU gefesselt ist. Die anderen sehen keinen Sinn darin, während der Übergangsperiode zahlendes Mitglied zu bleiben, aber kein Mitspracherecht zu haben.

Theresa May hat den Spagat über die Kluft in ihrer Partei ebenso wenig geschafft, wie die gespaltene Nation zu versöhnen und die tief verunsicherte Wirtschaft zu beruhigen. Wie ein schlechter Schuldner, der sich vor dem Bankrott bewahren will, schindet sie Zeit, um einen ungeregelten Brexit zu vermeiden. Mit ihrer Kehrtwendung hat sie den Zahltag vorläufig hinausgeschoben. Mehr aber nicht.