Mehr Ansage wagen!

Berlin (MOZ) Preisfrage: Was passiert, wenn die Bestandteile einer mühevoll zusammengeschweißten Verbindung nicht mehr aneinanderkleben, sondern sich in unterschiedliche Richtungen bewegen? Das Ding knirscht und bricht, sollte man meinen. Doch die Gesetze einer Heimwerker-Garage gelten für die Politik eben nur bedingt. Für die amtierende Große Koalition gelten sie, zumindest vorläufig, offenbar gar nicht: Vielmehr ist aus den jüngsten Schwingungen – Richtung mehr Sozialstaat bei der SPD, Richtung weniger Flüchtlingsstaat bei der CDU – so etwas wie eine neue Stabilität entstanden. Ob die GroKo deswegen bis 2021 durchhält, sei dahingestellt.

Union und SPD haben etwas getan, was in den Volksparteien mit ihrem Drang zur Einbindung möglichst großer Wählergruppen zuletzt oft vernachlässigt wurde: Sie haben sich auf eine erkennbare und streitbare Haltung festgelegt. Die SPD möchte mit den alten Hartz-Reformen nichts mehr zu tun haben und setzt auf mehr Schonung. Die CDU will mit der alten Willkommenseuphorie nichts mehr zu tun haben und setzt auf mehr Härte. Es gibt sie also noch, die guten Dinge: Entschlossenheit, etwas wagen, für die eigene Überzeugung streiten. Und siehe da, es funktioniert. Nicht in dem Sinne, dass die jeweiligen Pläne nun morgen Gesetzeskraft haben. Aber in dem Sinne, dass man weiß, woran man ist.

Nun hat das Wort Führung in Deutschland zu Recht keinen angenehmen Klang. Das Prinzip ist sowohl im Schulunterricht als auch in Manager-Etagen ziemlich aus der Mode gekommen, und das ist auch gut so. In der Politik allerdings gibt es die nicht mehr so gute Tendenz, sich am liebsten an der vermuteten Mehrheit auszurichten. Ansage ist out, Umfrage ist in. Interessant ist, dass Führung in der Politik zugleich gerne eingefordert wird. Allerdings eher, wenn es gilt, einen Mangel zu beklagen. „Die Soundso muss jetzt Führung zeigen!“, heißt eigentlich nur: „Sie hat den Laden nicht im Griff.“ Dabei klappt es auch ganz praktisch: Als sich in Deutschland vor einigen Wochen eine Protestwoge gegen den UN-Migrationspakt aufzubauen begann, stellte sich die GroKo dem – nach einiger Verzögerung – als schwarz-roter Wellenbrecher entgegen. Die Aufregung verebbte. Mehr Ansage wagen zahlte sich auch in dem Fall aus. Wir könnten mehr davon gebrauchen.