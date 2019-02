Durch den Neubau abgehängt

Cornelia Link-Adam

Jahnsfelde (MOZ) Inmitten von Jahnsfelde freuen sich die Einsatzkräfte, aber auch die Einwohner über ihr Feuerwehr-Gerätehaus. Allerdings hat der Neubau nicht nur gute Seiten: Dahinter liegende Grundstücke sind nicht mehr erreichbar.

Beinahe wäre es bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Jahnsfelde jüngst zu einem Eklat gekommen. Joachim Bartel nahm erst nach gutem Zureden von Wehrführer Wolfgang Stenzel seine Auszeichnung für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Wehr an. Der Jahnsfelder ist Feuerwehrmann durch und durch – und dennoch verärgert. Schließlich gehören ihm drei große Grundstücke hinter dem Feuerwehr-Gerätehaus, die er gern verkaufen würde. Bauland ist auch in Jahnsfelde knapp. Etliche Interessenten habe es gegeben, die gerne Parzellen für ihr Eigenheim erwerben wollten. Allen musste er absagen, weil immer noch nicht die Zuwegung zu den Grundstücken geklärt ist. Schließlich grenzt das Feuerwehr-Gerätehaus direkt an bebaute Flächen, und daneben gibt es entlang der Dorfstraße aufgrund von Straßenentwässerungs-Mulden keine weiteren Zugänge zu den freien Parzellen.

„Die Zuwegung ist dringend zu klären“, sprach Wehrleiter Stenzel das Thema im Ortsbeirat, dessen Mitglied er ist, an. Er habe erfahren, dass Bartel aus seinen drei Parzellen zwei machen wolle und dafür zwei Zufahrten bekommen sollte. „Aber es geht nur eine Zufahrt“, hat er seitens der Verwaltung erfahren. Diesen Umgang mit dem Bürger werde man sich so nicht gefallen lassen, kündigte er an. Da brauche es dringend eine Klärung, fand auch das Gremium. Die Grunddienstbarkeit müsse eingetragen werden. Damit soll sich nun die Müncheberger Verwaltung beschäftigen und eine entsprechende Beschlussvorlage für die nächste Stadtverordnetenversammlung vorbereiten.

Der Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses hat eine jahrelange Vorgeschichte. Nun steht das, auch mit Fördergeld errichtete, Haus. „Wir haben 483 000 Euro investiert“, informierte Ortsvorsteher Bernd Gohlke über die finanziellen Fakten. Mit den 13 600 Euro, die noch abgerechnet werden müssen, komme man somit auf gut eine halbe Million Euro, fügte er an. Allerdings sei weiter offen, wann Jahnsfelde sein neues Löschfahrzeug bekommt. Von den Verantwortlichen war dies bei der Feuerwehr-Jahreshauptversammlung als „zeitnah“ versprochen worden. Aktuell, so berichtete Bernd Gohlke, habe Hermersdorf seit 13. Januar einen neuen TLF 400 in Dienst gestellt. „Ihr Vorgängermodell, ein TSF-W, geht nach Eggersdorf. Dafür wird deren alter LF 16, Baujahr 1990, abgemeldet und soll verkauft werden.“