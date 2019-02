Raubüberfall weiter ungeklärt

MOZ

Neuhardenberg (MOZ) Nach dem Raub-Überfall am vergangenen Donnerstagabend im Rewe-Markt tappt die Polizei weiterhin im Dunkeln. Wie berichtet, hatte gegen 21.20 Uhr ein vermummter Mann mit vorgehaltener Waffe Geld von einer Kassiererin eingefordert. Er flüchtete unerkannt. Der Täter wurde beschrieben als 1,80 bis 1,85 Meter groß, bekleidet mit grüner Hose, dunkelgrüner, sportlicher Jacke, schwarzen Lederhandschuhen, Sonnenbrille und schwarzem Schal im Gesicht. Neuhardenbergs Rewe-Filialleiter Dieter Palm will sich zur Tat nicht äußern. „Leider haben wir noch keinen Hinweis bekommen. Wir haben auch noch keinen Tatverdächtigen ermitteln können“, berichtete Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß. Hinweise nimmt die Polizei in Strausberg, Tel. 03341 3300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.