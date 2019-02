Klinikchef Alexander Mommert: „Wir brauchen eine Notfallversorgung“

Ulrich Thiessen

Rüdersdorf (MOZ) Bundesweit wurden im vergangenen Jahr die personellen und technischen Vorgaben für Notaufnahmen neu geregelt. In Brandenburg gab es Befürchtungen, dass nicht alle Kliniken die Standards einhalten können. Ulrich Thiessen fragte Alexander Mommert, Geschäftsführer der Immanuel Kliniken Rüdersdorf, ob die Gefahren gebannt sind.

Herr Mommert, wie war die Stimmung an Ihrem Krankenhaus, als die neuen Vorgaben bekannt gegeben wurden?

Die Stimmung war überall sehr gedämpft. Vor allem, weil hier Regelungen getroffen wurden, die tief in die Organisation eines Krankenhauses eingreifen und damit wenig Raum für eigene Lösungen lassen. Das betrifft unter anderem Anforderungen an die Qualifikation von Mitarbeitern, Räumlichkeiten und Medizintechnik. Zudem sollten die Forderungen zunächst noch strikter ausfallen, als es letztlich der Fall war.

Was spricht gegen ein Maximum an Fachkräften und Technik in den Notaufnahmen?

Gar nichts. Das ist ohnehin das Bestreben eines jeden Krankenhauses. Aber wir sind auch sehr davon abhängig, ob wir angesichts des Ärztemangels ausreichend Fachpersonal finden können. Deshalb engagieren wir uns auch stark in der Ausbildung beispielsweise in Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB). Gegen Standards spricht auch nichts. Aber die Grundvoraussetzungen sind in einem Flächenland wie Brandenburg sehr unterschiedlich.

Letztlich wird beklagt, dass in Deutschland, gerade in Ballungsgebieten, zu viele Kliniken existieren. Ist das auch in der Region Berlin-Brandenburg der Fall?

Ich habe vorher in Berlin gearbeitet. Aus dieser Erfahrung heraus finde ich, dass die Notfallversorgung dort durch die hohe Dichte an Krankenhäusern mehr als gegeben ist. Im Flächenland Brandenburg sieht es ganz anders aus. Vor allem, wenn man in die Regionen geht, die weiter von Berlin weg liegen. Dort ist es schwieriger, die ambulante Versorgung und die Notfallversorgung aufrecht zu erhalten. Beides ist jedoch dringend notwendig für die Infrastruktur der jeweiligen Region.

Welche Auswirkung hätte eine gemeinsame Krankenhausplanung mit Berlin samt einheitlicher Standards gerade auf die Kliniken im Umland?

Im besten Fall eine klare Regelung, wer welche Leistungen wie anbietet. Im ungünstigsten Fall – das ist das, was viele befürchten – ein Wettbewerb unter den Einrichtungen, indem die Angebote in Berlin zentralisiert werden. Das würde bedeuten, dass letztlich auch das medizinische Knowhow in diese Richtung abwandert.

Also das „Dorf-Krankenhaus“ in Brandenburg und die spezialisierten Leistungen in Berlin?

Genau. Um das zu verhindern, müssen wir die Notfallversorgung an unseren Häusern erhalten. Das bietet die Möglichkeit, viele Krankheitsbilder behandeln zu können. Zweitens brauchen wir die medizinische Ausbildung im Land. Zu uns kommen Chefärzte, weil sie wissen, dass sie über unsere Kooperation mit der MHB zum Beispiel auch forschen können. Drittens brauchen wir ausreichend Investitionsmittel vom Land, um eine gute technische Ausstattung vorhalten zu können.

Die zweite Stellschraube, mit der an der Krankenhauslandschaft Veränderungen bewerkstelligt werden sollen, sind die Fallzahlen. Nach dem Motto: Wer nicht eine bestimmte Anzahl an Operationen durchführt, stellt ein Risiko für den Patienten dar. Können da kleinere Krankenhäuser mithalten?

Natürlich klingt das erst einmal logisch. Problematisch sind die Festlegungen der Fallzahlen. Das kann schnell dazu führen, dass Leistungen entfallen, weil bestimmte Quoten leicht unterschritten werden. Das hat Auswirkungen auf die Struktur in der Fläche. Hier brauchen wir Überlegungen, wie man solche Leistungen auch in einem Flächenland zum Beispiel durch Bündelung sicherstellen kann.

Noch einmal zur Notaufnahme in Rüdersdorf. Ist deren Zukunft jetzt endgültig gesichert oder nur bis zum nächsten Reformversuch?

Für das Notfallkonzept erfüllen wir die Voraussetzungen bereits jetzt komplett. Und wir sind gespannt auf die Herausforderungen, die der Gesetzgeber künftig für uns bereit hält. Denn ein Ende der aktuellen Regelungsflut ist leider nicht absehbar.