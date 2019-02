Kein CDU-Ticket für Ex-AfD-Politiker Königer

Ulrich Thiessen

Potsdam (MIOZ) CDU-Parteichef Ingo Senftleben begrüßt, dass der Ex-AfD-Politiker Steffen Königer nicht in Potsdam-Mittelmark auf der Unions-Liste für den Kreistag aufgestellt wird. Königer hatte Gespräche mit dem CDU-Kreisvorstand bestätigt, dass er als Parteiloser für den Kreistag nachnominiert werden könne.

Am Wochenende, nach heftigen Protesten von der CDU-Basis, hatte Königer von der Idee Abstand genommen. Mehrere Ortsvereine hatten gedroht, ihre Kandidaten für den Kreistag zurückzuziehen, falls Königer auf einer CDU-Liste antreten sollte, und dies mit heftiger Kritik am Kreisvorstand verknüpft.

Senftleben betonte am Dienstag in Potsdam, dass die Aufstellung der Kandidaten selbstverständlich in den Kreisverbänden entschieden wird. Er persönlich hätte aber auch nicht auf einer Liste mit Königer stehen wollen. Der CDU-Chef erinnerte daran, dass Königer kurz vor seinem Austritt aus der AfD noch die Internetplattform in Brandenburg ins Leben gerufen hatte, auf der Schüler Lehrer aus politischen Gründen denunzieren könnten. Königer hatte im Oktober behautet, dass an Brandenburgs Schulen Zustände wie zu DDR-Zeiten herrschten und linke Lehrer die Schüler indoktrinieren würden und damit das Online-Portal gerechtfertigt.

Senftleben erklärte, dass sich Königer nie von diesen Aktionen distanziert habe. Es gäbe einige Dinge, die er aufarbeiten sollte. Königer war im vergangenen Herbst aus der AfD ausgetreten, kurz nachdem er bei der Listenaufstellung für die Europawahl gescheitert war.