Zahl der Zuzüge ist gestiegen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Dynamik bei den Fort- und Zuzügen hat sich in Eisenhüttenstadt wieder beruhigt.

Nachdem vor allem in den Jahren 2015 und 2016 eine sehr große Wanderungsbewegung zu verzeichnen war – allein 2015 rund 23 559 Zuzüge – ist nun wieder Normalität eingetreten. Der Hauptgrund für die großen Ausschläge ist, dass sich in Eisenhüttenstadt die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Asylbewerber befindet, die bei der Statistik mit berücksichtigt wird. 2015 hat das dazu geführt, dass unterm Strich 5175 Personen mehr zu- als weggezogen sind. Auch 2013 und 2014 hatte es eine positive Wanderungsbilanz gegeben.

Allerdings hat sich dieser positive Trend nicht fortgesetzt, sondern auch 2018 hat sich gezeigt, was eigentlich seit der Wende in Eisenhüttenstadt die Regele ist: Es ziehen mehr Leute weg, als nach Eisenhüttenstadt kommen. „In der Stadt Eisenhüttenstadt gab es wieder einen negativen Trend in der Wanderungsbilanz von minus 595 Personen.

Damit lag der Saldo auch weiterhin unter dem Durchschnitt der letzten Jahre von rund minus 335 Personen, fällt aber deutlich geringer aus, als noch im Vorjahr“, heißt es im statistischen Kurzbericht zu Zu- und Fortzügen im vergangenen Jahr. Etwas positiver fällt der Trend aus, wenn man die Asylbewerber rausrechnet: „Betrachtet man hingegen die Wanderungsbilanz ohne die Asylbewerber, ist zwar die negative Tendenz ebenfalls vorhanden, hat sich aber gegenüber dem Vorjahr abgeschwächt, soll heißen weniger Einwohner haben Eisenhüttenstadt verlassen als noch 2017“, heißt es in dem Bericht.

Und wohin sind diejenigen gegangen, die weggezogen sind? Hauptziel waren Orte in den neuen Bundesländern. Aber der statistische Bericht macht auf eine Besonderheit aufmerksam: „Einen auffallenden Anstieg hatten die Wegzüge in das Ausland zu verzeichnen. Dies könnte ein Indiz für eine konsequente, verbesserte Asylpolitik sein.“ Nach wie vor verliert Eisenhüttenstadt Einwohner in die umliegenden Ämter und vor allem in die Stadt Frankfurt.

Andererseits ziehen auch –wenn auch unter dem Strich weniger – Neubürger aus den Ämtern und der Stadt Frankfurt nach Eisenhüttenstadt. Die Zuzüge der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit haben zugenommen, 752 Personen im Jahr 2018 zu 657 im Jahr 2017. Gleichzeitig sind auch die Fortzüge, wenn auch nur geringer, gestiegen.

Den stärksten Einfluss auf die Entwicklung der Zuzüge hatten die Altersgruppen der 25- bis 35-Jährigen (rund 33 Prozent) und die der 0- bis 18-Jährigen (rund 21 Prozent). Auch bei den Wegzügen waren es diese beiden Altersgruppen mit rund 32 bzw. 23 Prozent, welche den größten Anteil an der Gesamtentwicklung hatten.