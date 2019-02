Geschäfte an zwei Sonntagen geöffnet

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Eisenhüttenstadt wird es in diesem Jahr lediglich zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Einen entsprechenden Beschluss haben die Stadtverordneten jüngst in ihrer Sitzung gefasst.

So können am 25. August sowie am 15. Dezember Geschäfte in der Zeit von 13 bis 20 Uhr öffnen. Der erste Termin ist der Sonntag während des Stadtfestes. Am zweiten Termin im Dezember hatte die Werbegemeinschaft des City Centers Interesse gezeigt anlässlich eines weihnachtlichen Unterhaltungsprogramms für die ganz Familie. Das ist auch das Wochenende, wo traditionell im Ortsteil Fürstenberg der Weihnachtsmarkt stattfindet.

Die Stadtverwaltung hatte schon im vergangenen Jahr bei der Bürgervereinigung Fürstenberg (Oder), beim City Center, bei Kaufland , beim Verein Pro-City Eisenhüttenstadt, bei Roller sowie bei Marktkauf nachgefragt, ob es Interesse gebe, an Sonntagen die Geschäfte zu öffnen.