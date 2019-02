Kultur für alle Generationen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wegzudenken ist der Club Marchwitza aus der Jugend- und Kulturszene in Eisenhüttenstadt schon lange nicht mehr. Das Clubhaus in den Diehloer Bergen, das vom Verein Interkultur Vielfarben getragen und mit Leben gefüllt wird, bietet aber nicht nur jungen Eisenhüttenstädtern, sondern auch Erwachsenen immer wieder Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.

Neben Konzerten und Theater gibt es auch Kabarettabende – so wie an diesem Freitag „Die hohe Schule der Bambule“. Das Clubhaus bietet internationalen, aber auch lokalen Künstlern die Möglichkeit, die kleine Bühne und die Herzen des Publikum zu erobern. Wer einmal dort war, schätzt die familiäre Atmosphäre im Marchwitza, das gilt für Künstler und Besucher. Und so verwundert es nicht, dass beispielsweise die Keramikwerkstatt für Erwachsene so gut gefragt ist, dass es derzeit nicht mal freie Plätze gibt. Wer will, der kann aber in seiner Freizeit auch zum Yoga in die Diehloer Berge kommen oder aber zum Gitarrespielen und Singen.

Die Angebote für die junge Generation sind noch vielfältiger. „Ganz neu haben wir die Jugend-Kultur-Tage“, berichtet Anne Krapp vom Verein Interkultur Vielfarben. Da soll es im April zum Beispiel Workshops für Comics, Musical, Holz und Graffiti geben. Anmeldungen sind bereits möglich. Jeder Workshop geht über zwei Tage und kostet 20 Euro. In den Kosten enthalten: Mittagessen sowie eine professionelle Anleitung und Material. „Die Workshops richten sich an alle jungen Menschen ab 12.Jahre“, sagt Anne Krapp.

Sie gehört auch zu den Mitbegründern des Spiel-Kultur-Mobils, das bereits im vergangenen Jahr von April bis Oktober durch die Innenstadt tourte und Kindern Spiel- und Bastelangebote gemacht hat. Das Mobil ist eine gemeinsame Initiative vom Club Marchwitza und vom Verein Wi-Wa-Wunderland.

Ganz neu eingeführt wurde im Februar auch der „Mädchentreff“. Der findet dienstags um 16.Uhr statt. Mädchen – auch mit Migrationshintergrund – können sich dort in ungezwungener Atmosphäre treffen, basteln, backen, spielen und tanzen. Und weil junge Menschen vor allem in den Ferien viel Freizeit haben, ist der Club immer mit dabei, wenn es darum geht, Ferienangebote zu machen. Mehrtägige Camps werden da seit Jahren angeboten. Vor allem das Musicalcamp ist dabei ein Renner.

Ende des Jahres läuft der Vertrag zwischen der Stadt als Eigentümer der Immobilie und dem Trägerverein Interkultur Vielfarben, der zuletzt über drei Jahre geschlossen worden war, aus. Gespräche stehen noch aus. Bislang hat sich die Stadtverwaltung trotz aller Diskussionen und Sparzwänge immer wieder zu dem Angebot bekannt. Der ehemalige Fachbereichsleiter für Kultur Frank-Uwe Gerlach bezeichnete den Club Marchwitza während seiner Amtszeit als „wesentlichen Bestandteil der kulturellen Szene in Eisenhüttenstadt“. Und die Stadt wolle ihn als soziokulturelles Zentrum auch erhalten.

Sprechzeit im Marchwitza, Do 14 bis 18 Uhr, Tel. 03364 46047