Kampfgetümmel wie im Frühmittelalter

Gruppenkämpfe in geschlossener Linie: Mit Helmen, Handschuhen, Speeren und Schwertern gehen die Truppen aufeinander los. Am Ende fällt aber niemand um. Die Waffen sind zur Sicherheit entschärft. Wichtig ist den Darstellern die Kampfkunst. Gezählt werden die Trefferpunkte. © Foto: Dominik Gausa

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Schwerterklirren in Prenzlau: Wie zu Mittelalterzeiten schlagen sich Kämpfer mit ihren Waffen. In Linie geht es gegen den Feind. Der verteidigt sich mit großen Schilden. Die nachgestellten Szenen sind Teil der ersten Schwertkampftage der Uckermark.

Speere, Waffenröcke, Äxte. Dazu lautes Kampfgebrüll. So hört sich Mittelalter pur an. Verschwitzte Gesichter, lange Bärte, raue Kerle, martialische Sprüche. Doch die Tumulte dauern nur wenige Minuten. Und es gibt keine wirklich Verletzten. Am Ende schlagen sich die mittelalterlichen Mannen und Frauen anerkennend gegenseitig auf die Schultern.

Für einen kurzen Moment kehrt die Kampftechnik vergangener Jahrhunderte in die Uckermark zurück. Bei den ersten Mittelalter-Schwertkampftagen von Prenzlau in der Turnhalle der in ein Heerlager verwandelten Artur-Becker-Schule treten rund 60 Darsteller gegeneinander an, die sich in ihrer Freizeit mit diesem speziellen Teil der Geschichte befassen und hart dafür trainieren. An den Wochenenden, an freien Tagen, im Urlaub leben sie ein Stück Historie in original nachgestellten Truppen, Sippen, Verbänden oder als Einzelleute.

Mit dabei die Schwarzwölfe aus Schwedt: Fünf Leute aus dem Heute, abgetaucht ins Frühmittelalter, also etwa ins 8. und 9. Jahrhundert. Axel Reineke, stattlicher Wikinger von der Oder, hat die Turnhalle in einen Kampfplatz für das Wintertraining verwandelt. Zur Großveranstaltung mit Nachtlager kommen Frauen und Männer aus Berlin und Brandenburg, etliche auch aus Polen. „Es gibt viele Frühmittelaltergruppen, doch ihnen fehlt oft eine vernünftige Kampfweise und Ausbildung“, erklärt Kelle Huntscha aus Berlin. Er demonstriert das Reenactment-Fechten. Dabei nutzen die Kämpfer nachgebildete Waffen, die aber extra unscharf gemacht oder abgerundet sind. Wer eine bestimmte Zahl Treffer erhalten hat, fällt aus. Wer die meisten Treffer verteilt, gewinnt am Ende.

Die Sache läuft spontan ab wie im Getümmel des Mittelalters. Auch ganze Schaukämpfe lassen sich so nachstellen. In erster Linie gilt die Fechtvariante aber als Sport mit historischem Bezug. Gesichter sind ohnehin tabu, umgehauen wird niemand. „Berühren ohne Platzwunden und blaue Flecken“, erklärt Kelle Huntscha. „Wir wollen schließlich alle wieder am Montag arbeiten gehen.“

Es gibt stramme Regelwerke, die die Veranstalter jeweils selbst festlegen. Vorgeschriebene Minimalausrüstung diesmal: Helm und Gelenkschutz, Kampfhandschuhe. Zu haben sind solche Originalutensilien inzwischen über den einschlägigen Fachhandel. Oder sie werden daheim selbst gefertigt nach Vorlagen.

Warum schlagen sich Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen in ihrer Freizeit so heldenhaft? „Es ist wohl das Interesse an der Historie“, sagt Kelle Huntscha. Auf Mittelaltermärkten, auf Burg-Veranstaltungen oder bei Stadtfesten zeigen sie den Besuchern eindrucksvoll, wie es tatsächlich vor Jahrhunderten zugegangen ist. Manche treten gar mit kompletten Rüstungen auf. Zu den Waffen gehört alles, was Ritter und Knappen samt Heerscharen und Gefolgsleuten zu bieten hatten: Schwert, Säbel, Axt, Speer, Bogen oder Schleuder. Pferde sind dabei eher unüblich. Das wird dann doch zu gefährlich.

„Man muss die Geschichte schon so echt wie möglich zeigen, sonst ist das hohl“, begründet Axel Reineke die Detailtreue der Schwertkämpfer. Am Ende des Tages stiften seine Schwarzwölfe je eine handgefertigte Sense für die Sieger und dazu eine Flasche hochprozentigen Met.