Mieter verletzt bei Feuer in der Bergstraße

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Ein Wohnungsbrand in der Bergstraße in Nord löste am Dienstagmittag ein Großaufgebot der Feuerwehr aus. 30 Einsatzkräfte fuhren zur Hausnummer 176, Polizei und Krankenwagen waren ebenfalls im Einsatz. Ein Mann kam mit Verletzungen ins Klinikum.

Um 14.36 Uhr ging der Alarm in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Grund war ein Wohnungsbrand in einer Einzimmerwohnung. „Der Anruf ließ Größeres vermuten“, so die Leitstelle. Deshalb seien 30 Kameraden losgeschickt worden, auch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Kliestow, Booßen, Stadtmitte und Güldendorf wurden alarmiert. Diese hatten den Brand im Erdgeschoss des Hauses schnell unter Kontrolle. Das abgebrannte Sofa, der verschmutzte Sessel und der tiefschwarze Ruß an der Zimmerwand boten ein wüstes Bild. Der verletzte Mieter wurde zunächst vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. „Wegen seiner Brandwunden und des Verdachts auf eine Rauchvergiftung wurde der Mann ins Klinikum gefahren“, so Wolfgang Welenga vom Stadtfeuerwehrverband. Nach dem Einsatz von Lüftungssystemen beendete die Feuerwehr gegen halb vier den Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Am frühen Abend rückte ein Löschzug erneut aus, da es einen Alarm im Buschmühlenweg gab. Zum Glück war eine qualmende Einbaulampe der Grund, so Welenga. Es sei noch nicht einmal Wasser zum Einsatz gekommen. Jedoch müsse die Feuerwehr für jegliche Gefahrenlagen gewappnet sein. (jhh)