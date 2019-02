Wasserverband behält Dokumente ein

Jens Sell

Strausberg (MOZ) „Wir befinden uns in gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Herrn Wegner“, sagt der Vorsteher des Wasserverbandes Strausberg–Erkner, Henner Haferkorn, „in einer solchen Situation bitte ich um Verständnis dafür, dass wir ihm nicht Dokumente zur Verfügung stellen, die er dann in der Auseinandersetzung verwenden kann.“ Bei diesen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den Altanschließern gebe es keine Neuigkeiten, sagte Haferkorn auf Nachfrage dieser Zeitung. Aktuell warte man noch auf ein Urteil zur Staatshaftung.

Die Ablehnung der Herausgabe der geforderten Schreiben hat der Wortführer des Aktionsbündnisses „Altanschließer machen mobil“, Horst Wegner, im persönlichen Gespräch mit dem Verbandsvorsteher selbst zur Kenntnis nehmen müssen. Das widerspreche der in der Verbandsversammlung am 21. November vergangenen Jahres gemachten Zusage, kritisiert Wegner: „In der Bürgerfragestunde hatte Herr Haferkorn auf die konkrete Frage von Lutz Bünert zugesagt, die Rundschreiben zur Verfügung zu stellen.“ Auch die Übergabe des von WSE-Rechtsanwalt Sven Hornauf erwähnten Kriterienkatalogs zur Beurteilung der Gruppe von Einzelfällen mit Vertrauensschutz wurde den Altanschließern in der Verbandsversammlung ausdrücklich zugesichert. „Den haben wir ebenfalls nicht bekommen“, zeigt sich Horst Wegner enttäuscht.

Für ihn sollten die Dokumente den Wasserverband Strausberg–Erkner vor allem entlasten, denn aus ihnen solle hervorgehen, dass der Zweckverband und seine Vertreter unter Strafandrohung vom Innenministerium und Infrastrukturministerium regelrecht genötigt wurden, Altanschließerbeiträge zuerheben. Das Land widerspreche dieser Darstellung. „Welche Aussagen entsprechen nun der Wahrheit?“, fragt Wegner namens des Aktionsbündnisses. Er hofft, demnächst Gelegenheit zu erhalten, diese Fragen an Vertreter des Landes zu stellen. (js)