Zu wenig Geld für alle Pläne

So soll es dereinst aussehen: Der Entwurf für den Anbau der Grundschule Am Annatal und den Neubau des Hortgebäudes an dessen linker Seite stammt vom Architekturbüro TRU Architekten, Berlin. Es arbeitet bei den Außenanlagen mit dem Büro Holzwarth Landschaftsarchitektur, Berlin, zusammen. © Foto: TRU Architekten, Berlin

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Für das neue Wohngebietszentrum in der Hegermühle ist der Entwurf der Wettbewerbssieger an die Bedürfnisse und Gegebenheiten angepasst worden. Die Planungen werden europaweit ausgeschrieben. Die Finanzierung ist hingegen noch nicht vollständig geklärt.

Für den FC Herrensee die wichtigste Nachricht: Es kann ein Großspielfeld für den Hegermühler Fußballclub gebaut werden. Der Wermutstropfen: Der 100 mal 60 Meter große Sportplatz mit Leichtathlektikanlagen kommt ganz zum Schluss. Und wie das ganze Projekt Wohngebietszentrum bis zum Ende finanziert wird, steht noch nicht fest. Denn die ursprünglich veranschlagten rund neun Millionen Euro aus dem Förderprojekt Soziale Stadt reichen nur für die Sanierung der Grundschule Am Annatal. Nicht einmal für den Anbau mit zwölf Klassenzimmern und drei Fachkabinetten, der Aula und Mensa, die dringend gebraucht werden. Und auch nicht für den Neubau des Hortes. Die Stadtverwaltung und damit die Stadtplanung hatten den Prüfauftrag, ob man bei der Neugestaltung des Wohngebietszentrums für den FC Herrensee ein spielbetriebtaugliches Fußballfeld anordnen kann. Man kann, sagte Stadtplanerin Anja Krause im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Großspielfeld liegt etwas tiefer als der nun etwas kleiner ausfallende Quartiersplatz zwischen Schule und Bürgerzentrum. Es erstreckt sich auch über den heutigen Nachbarschaftsgarten, der einen neuen Platz näher an der Schule bekommen soll. Im überarbeiteten Entwurf ist die Turnhalle nur noch eine Ein-Feld-Halle neben einem Kleinfeldplatz. Nach allen Abstimmungen ist das Bürgerzentrum auch größer als ursprünglich geplant, es gibt eine bessere Durchwegung des ganzen Komplexes mit Sichtachsen in West-Ost- und Nord-Süd-Richtung. Mit der Deutschen Bahn werde man über einen dritten Aufgang zum Bahnsteig sprechen, der biete sich an, sagte Anja Krause.

Über das Förderprojekt Soziale Stadt sind seit Jahren auch soziale Projekte durch das Quartiersmanagement, die Stadt und freie Träger in Gang gebracht worden. „Hegermühle liest“ wurde gerade bis Ende 2020 verlängert, gut angenommen sind die Kreativwerkstatt im Treffpunkt Domizil, der Nachbarschaftsgarten, die Graffitiwand und das Netzwerk Familienförderung und Kinderschutz. Mit den Mitteln aus der Sozialen Stadt sollen auch die aus dem überarbeiteten Entwurf abgeleiteten Aufträge für Fachplanungen wie die Tragwerksplanung oder die Planung Technische Ausstattung finanziert werden. Sie müssen europaweit ausgeschrieben werden. Für dieses Vergabeverfahren sind sechs Monate zu veranschlagen. Nach der Vergabe und Beauftragung könne dann insgesamt mit der Planung begonnen werden. Inzwischen werden die erforderlichen Gutachten vergeben und beauftragt. Bereits in den Winterferien erledigt wurden die Gebäudeaufmaßarbeiten in der Grundschule für deren Sanierung.

Mit Nachdruck suchen die Stadtplaner Fördertöpfe, um die Pläne dann auch umzusetzen. So wurde die Verwaltung vom Infrastrukturministerium auf das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur aufmerksam gemacht. Es gebe auch ein Förderprojekt „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“. Über das gesamte Vorhaben ist die Stadtplanung mit dem zuständigen Landesamt für Bauen und Verkehr im Gespräch. Dort habe man auch die Prioritäten der einzelnen Komponenten des neuen Wohngebietszentrums beraten. Danach steht die Sanierung der Schule auf Platz eins, dann komme die Erweiterung mit dem Anbau und drittens der Neubau des Hortes. „Wenn dann noch Geld da ist, vielleicht der Bau des Bürgerzentrums“, denkt Anja Krause laut nach. Alles Weitere folgt später.

Ohne Fördermittel bleiben die Pläne in der Schublade. Schließlich hat die Stadt die Großinvestition Campus Am Wäldchen vor der Brust, ursprünglich mit 20 Millionen Euro die größte Investition der Stadt. Und auch dort gibt es wie bei jedem größeren Bauvorhaben Verzögerungen und Kostensteigerungen.