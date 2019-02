Günterbergs Erste erobert vierten Platz

Rainer Fehlberg

Greiffenberg Eine ganz starke Leistung lieferte am 19. Spieltag der Billard-Kreisliga der SV Rot-Weiß Günterberg I in Milmersdorf gegen die dortige Erste ab. Die Gäste gewannen mit 885:844 Punkten und eroberten sich den vierten Platz.

Eigentlich hatten die Experten den Milmersdorfern einen Sieg zugetraut, aber Günterberg war großartig und bot – ansonsten die Stärke der Hausherren – vor allem eine geschlossene Mannschaftsleistung. Heiko Schmidt (240 Punkte), Altmeister Jürgen Reck (230) und der bewährte Peter Kobus (227) vor allem ließen dem Heimteam keine wirkliche Chance. Milmersdorf spielte beileibe nicht schlecht bei der 844:885-Niederlage: Alle vier Akteure erzielten 200 Punkte und mehr. Aber für einen Sieg hätten sie mindestens noch je eine Schippe drauflegen müssen. So aber sicherten sich die Gäste den vierten Tabellenplatz gegen die beiden Konkurrenten Milmersdorf und Greiffenberg – eine großartige Leistung.

An der Spitze kämpften die beiden Kontrahenten weiter Seite an Seite: Gerswalde I glänzte mit 955 Punkten gegen Lychen II (792), während Lychen I mit 953 Zählern gegen Boitzenburg I (804) in Nichts nachstand.

Bei den Gerswaldern schossen Matthias Schauseil mit 269 und Wolfgang Klaffki (das war Saisonrekord!) mit 266 Punkten den Vogel ab. Der Lychenener SV II hielt sich wacker, kam nahe an seine Bestleistung heran und hatte dieses Mal Herbert Fischer mit 232 Punkten als Fels in der Brandung in seinen Reihen.

Bei Lychen I überzeugten Sebastian Peykow (282) und Michael Hundt (237) als beste Punktesammler, aber auch Sven Klemckow mit seiner Saisonbestleistung von 225 Zählern punktete fleißig. Die Boitzenburger hielten sich insgesamt wacker, aber ein Helmut Zöphel (266) war einfach zu wenig.

Milmersdorf II hingegen siegte zum dritten Mal innerhalb zwei Wochen gegen ein Boitzenburger Team, diesmal wieder gegen die Zweite. Sie sind damit zum Boitzenburger Schreckgespenst aufgestiegen. Ein Stefan Tesch in den Reihen der Hausherren (220) war einfach zu wenig. Die Gäste lieferten eine geschlossene Leistung zwischen 183 und 191 Punkten, was für sie beim 742:657-Sieg völlig ausreichte. Damit führen sie nun die untere Hälfte der Tabelle an – als beste zweite Mannschaft.

Um diesen (inoffiziellen) Titel bewerben sich auch Günterberg II und Greiffenberg II, die sich in Günterbergs Billardkneipe trafen. Obwohl die Einheimischen leicht favorisiert waren, kamen sie nicht wirklich ins Spiel. Mit Hans-Georg Gellner an der Spitze (215) verdarb der Gästesieg mit 735:640 Punkten den Günterbergern den Spaß gehörig und verschlechterte deren Position im Kampf um den (inoffiziellen) Titel.

Der Sieg von Pool & Kegel Templin gegen Gerswalde II mit 764:695 Punkten wäre eigentlich nichts Besonderes, die 225 Punkte für Templins Sven Borde und die 216 für Gerswaldes Dirk Collin als Beste der Teams eigentlich auch nicht. Aber eine andere Tatsache verdient besondere Beachtung: Erstmals setzten die Templiner mit Dennis Antrick und René Benzin gleichzeitig zwei Nachwuchskräfte ein, während ihr bewährter Senior, Heinz Zuchhold, – diesmal vor der Scheibe sitzend – das Geschehen an den Tischen intensiv kommentierte. Er war fast genauso aufgeregt. Und der Nachwuchs gab sich allergrößte Mühe: René Benzin, am Waldhof beschäftigt, spielte das Spiel seines Lebens und schaffte seinen persönlichen Rekord mit 149 Punkten, über 30 mehr als bisher. Er war danach wirklich happy und alle gratulierten ihm. Dennis Antrick kam bei seinen 184 Punkten ganz nahe an seine Bestleistung heran und hatte seinen Part auch glänzend erfüllt. Beide sind erst seit zwei, drei Jahren im Verein.

Dem Nachwuchs eine Chance geben – das gilt nicht nur für Templin, sondern für die gesamte Kreisliga der Billardkegler. Die ist dabei einen großen Schritt vorangekommen. Vorschlag: Vielleicht sollte der Verband einen Wander-Pokal für den besten Nachwuchsspieler 2019/20 stiften, die Kriterien sind schnell erarbeitet.

Am Freitag wird der 20. Spieltag ausgetragen. Die SG Greiffenberg II spielt gegen ihre Erste Mannschaft.