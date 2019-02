Erster Lauf von Angermünde nach Zuchenberg

Michael-Peter Jachmann und Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Bei noch leichten Minusgraden, aber herrlichstem Sonnenschein, vollzog die Laufgruppe „Lokvögel“ des ESV Angermünde ihren Auftakt in2019 im Reigen der Straßenläufe – wie immer mit einem offenen Angebot an Lauffreunde, auch aus anderen Vereinen und Orten. Doch diesmal versammelte sich zur Startzeit um 10 Uhr nur eine kleine Gruppe auf dem Angermünder Jahnsportplatz. Unter ihnen aber die Uckermark-Laufikone Thoralf Berg. Und wie man es von dem Schwedter Sportler kennt, marschierte er vom Start weg dem Teilnehmerfeld davon und setzte sich sofort an die Spitze.

Die rund elf Kilometer führten über den Birkenweg, die Pestalozzistraße, die Rudolf-Breitscheid-Straße und Gehegemühle nach Zuchenberg, dem Wendepunkt. Der Rückweg nach Angermünde führte über Sternfelde am Sternfelder Tanger vorbei in die Rudolf-Breitscheid-Straße und wieder zurück zum Jahnsportplatz. 43:25 min brauchte der Sieger Thoralf Berg für die Strecke gefolgt vom Angermünder Lutz Greulich, der 44:45 min benötigte. Wie schon in vielen Jahren kann er eine beachtliche Frühform nachweisen. Der dritte Rang ging an einen weiteren Schwedter, an Maik Hempel (TSV Blau-Weiß, 45:42 min). Danach klaffte ein größeres Loch. Nach 52:48 min lief Ronny Haberland (Angermünder Lokvögel) als Vierter ins Ziel. In 56:54 holte sich Ivo Engelmann vom Lauftreff Berkholz Platz 5 und als Sechste kamen gemeinsam Vater und Tochter Albrecht ins Ziel. Dieter und Manon benötigten 57:17 min (beide Lokvögel). 16 Sportler nahmen diesmal teil, darunter zwei Walker – Dagmar und Michael Bönisch legten die Strecke in 1:51:16 h zurück.

Schon am 13. März folgt der nächste Wettkampf, zu dem die Angermünder „Lokvögel“ einladen: die Kleine Bergmeisterschaft auf den Schäferbergen am Strandbad Wolletzsee. Der Start erfolgt um 17.30 Uhr. Angeboten werden Strecken über einen, zwei, vier und acht Kilometer.

Die weiteren Termine der von den „Lokvögeln“ veranstalteten Läufe: 17. April, Lauf am Strandbad Wolletzsee (Frühjahrsauflage), 17.30 Uhr am kleinen Parkplatz – 31. August, Angermünder Sommerlauf, 9 Uhr, Jahnsportplatz – 18. September, Lauf am Strandbad Wolletzsee (Herbstauflage), 17.30 Uhr am kleinen Parkplatz – 8. November, Lauf bei Lampenlicht, 18 Uhr, Jahnsportplatz – 31. Dezember, 41. Silvesterlauf, 10 Uhr, Jahnsportplatz.

Die „Lokvögel“ beteiligen sich aber auch an der Lauf-Cup-Serie der Sparkasse Uckermark, die am 24. März mit dem 17. Jamikower Frühjahrslauf beginnt. Hier stehen Strecken zwischen 800 Metern und acht Kilometern für die Altersklassen U 8 bis Ü 80 in der Ausschreibung. Um 10 Uhr erfolgt der Start für die U 8 bis U 10 über 800 Meter. 10.15 Uhr stehen die Kinder für den 1,5-km-Lauf an der Startlinie und um 10.30 Uhr geht es für alle anderen Altersgruppen am Jamikower Birkenweg los.

Insgesamt stehen elf Wettbewerbe im Plan. Zwischenzeitlich sind auch noch der 5. Angermünder Firmen- und Teamlauf (3. Mai) sowie der 2. Gerswalder Cross-Duathlon (4. Mai) im Angebot.