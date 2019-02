13 Tore mit Dynamo auf der „Kuhweide“

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat zum Rückrunden-Auftakt bei Frankonia Wernsdorf 4:9 (1:3) verloren. Damit ist nach dieser hohen Niederlage beim bisherigen Tabellennachbarn für den Tabellenzehnten der Weg nach oben hürdenreicher geworden.

„Als ich diese Kuhwiese gesehen habe, hätte ich gleich anders aufstellen müssen. Hier war nicht technischer Fußball gefragt“, gibt sich Dynamo-Trainer Dietmar Brauer eine Teilschuld an dieser Niederlage. „Da geht von den Wernsdorfern jeder Schuss und jeder Kopfball ins Tor. Wir hingegen haben unsere Treffer sauber von hinten herausgespielt. Doch die Hälfte der Gegentreffer haben die Spieler selbst vorbereitet“, urteilt Brauer.

In der Landesliga-Start-Elf bei Dynamo stand zum ersten Mal Falk Busch aus der zweiten Mannschaft. „Ihn habe ihn nach 20 Minuten ausgewechselt, er hatte sich das Bein verdreht.“ In der Halbzeit-Pause nahm der Dynamo-Trainer seine zweite Korrektur vor, als er den jungen Stürmer Nico Urbansky austauschte. „Wenn der Ball in die Tiefe geht, ist er schnell und wendig. Mit seinen 18 Jahren hatte er heute bei diesen Zweikämpfen Probleme“, erklärt Brauer, der für ihn den zweikampf- und kopfballstarken Routinier Jan Kretschmann brachte. Der 36-Jährige hatte mit seinem Tor zum 4:6 in der 72. Minute und damit dritten Gäste-Treffer in Folge zwar noch einmal einen Hoffnungsfunken gebracht, doch zwei Minuten später erhöhte Stephan Gill per Freistoß auf 7:4. „Das war der K. o. Dabei waren sie schon völlig verunsichert. Nun war es egal, wie hoch wir verlieren. Die Wernsdorfer waren williger, haben die Zweikämpfe robust geführt, die Bälle hoch nach vorn gespielt und hatten im Sturm mit Gordan Griebsch und Roland Richter Oberliga-erfahrene Stürmer“, so Brauer.