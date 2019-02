Derby wird zum Barnim-Krimi

Hans-Joachim Haarbrandt und Christopher Metzdorf

Eberswalde Im Barnim-Derby der Handball-Landesliga Nord verlor der 1. SV Eberswalde II in eigener Halle gegen den HSV Bernauer Bären mit 24:25. Während der 1. SV II in diesem Jahr noch nicht gewinnen konnte, herrschte beim HSV ausgelassene Stimmung über den Sieg in letzter Minute.

Wieder einmal war der Trainer der Eberswalder, Jens Müller, vor dem Spiel nicht zu beneiden. Zu viele Spieler hatten für dieses Spiel ihre Teilnahme abgesagt und dem Coach fehlten besonders die Aufbauspieler in diesem Match. So mussten etatmäßige Außenspieler die vakanten Aufbaupositionen übernehmen.

Bei den Bären herrschte zuletzt ausgelassene Stimmung: Zwei nie gefährdete Siege in den letzten beiden Spielen und plötzlich fand man sich auf Platz drei wieder. Da kam das Barnim-Derby gegen den 1. SV genau richtig, hatte man sich in den letzten Jahren dort doch so schwer getan. Gewappnet mit einer vollen Bank traten die Bernauer diese Aufgabe an, nur Daniel Meier fiel verletzt aus, dafür unterstützten drei Talente aus der A-Jugend die Mannschaft.

Die Bernauer eröffneten das Spiel gleich mit einem sehenswerten Treffer nach gelungener Kombination zum 1:0 und legten zum 2:1 nach. Die Führung wurde jeweils von Lukas Boldt egalisiert. Er musste nach dem zweiten Tor aber verletzt ausscheiden, was den Gastgeber zusätzlich schwächte. Der Spielstand blieb in der Folgezeit knapp und beim 5:4 führten die Hausherren zum ersten Mal in der Begegnung. Nach zehn Minuten, beim 8:7, hatte die Führung wieder zu den Hussitenstädtern gewechselt. Im Angriff zeigten die Bären ein überlegtes Kombinationsspiel, das in den letzten Spielen gefehlt hatte. Dafür haderte das Bernauer Trainerteam noch ein wenig mit der Abwehr, zu oft kamen die Eberswalder zu einfachen Wurfmöglichkeiten vor Torwart Maximilian Fietz. So entwickelte sich ein munteres Spiel, bei dem sich keines der Teams je mit mehr als einem Tor absetzen konnte. Nach einer Viertelstunde zierte ein 8:8 die Anzeigetafel.

Beim 10:8 für die Gäste gab es dann die erste 2-Tore-Führung in dieser Partie. Beim Stand von 11:10 erteilte das Schiedsrichtergespann den Bären eine doppelte Zeitstrafe, für zwei Minuten hieß das vier Bernauer gegen sechs Eberswalder. So schafften es auch die Hausherren bei 13:11, sich mit zwei Toren abzusetzen. Jetzt hätten die Eberswalde die Führung weiter ausbauen können, aber Marcel Kästner und Edward Dochow trafen nur die Latte und den Pfosten. In den beiden letzten Angriffen der Gastgeber der ersten Halbzeit verschenkten die Müller-Schützlinge leichtfertig den Ball und mussten so noch fünf Sekunden vor dem Halbzeitgong durch einen Tempogegenstoß von Dennis Bohne den Ausgleichstreffer zum 13:13 hinnehmen.

Das Team des Gastgebers war hellwach aus der Pause zurück aufs Parkett gekommen und kam sofort zu einigen guten Aktionen. Zwar konnten sie mit 14:13 in Führung gehen, aber die Bernauer ließen sich nicht abschütteln. Obwohl Igor Yezhov, der Eberswalder Torhüter, zwei Siebenmeter der Bernauer hielt, lagen die Bären nach knapp 40 Minuten mit zwei Toren in Front (15:17). Nur wenig später gab es dann die einzige 3-Tore-Führung der Gäste (19:16) in diesem Spiel. Der 1. SV hatte sich aber noch nicht aufgegeben. Mit drei Toren in Folge schaffte sie den 19:19-Ausgleich und es waren noch 15 Minuten zu spielen. Trainer Metzdorf nahm die letzte Auszeit und bereitete die Mannschaft auf die Schlussphase vor. Nachdem die Eberswalder René Haeske in Manndeckung nahmen brachte er Routinier Holger Findeisen zehn Minuten vor Ende aufs Feld, der mit drei Treffern dafür sorgte, dass es dreißig Sekunden vor Ende Unentschieden stand. In der Folgezeit konnte sich keine der beiden Mannschaften noch absetzen und die Führung wechselte mehrfach. Jens Müller nahm vier Minuten vor dem Schlusspfiff (23:23) noch eine Auszeit, um sein Team noch einmal zu ordnen. Der Siegeswille war bei den Gastgebern bis zum Ende vorhanden, doch im Übereifer schlichen sich zu viele Fehler im Spiel des Gastgebers ein. Die Gäste nutzten ihre Gelegenheiten in der Schlussphase des Spiels optimaler. So kam es, dass Nachwuchstalent Sebastian Höppner fünf Sekunden vor Schluss mit einem Traumtor den Sieg im Barnim-Derby für die Bären klarmachte.