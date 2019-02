Mit starkem Kopf und Teamgeist ins Finale

Dirk Schaal

Braunschweig (MOZ) Beim vierten Saisonturnier der 1. Bundesliga im Formationstanz Standard beim Braunschweiger TSC haben sich die Akteure des Tanzclubs Bernau wieder ins große Finale getanzt und am Ende den erhofften fünften Platz geholt.

Dabei lief die zweiwöchige Vorbereitung der Bernauer auf das Braunschweiger Turnier alles andere als glatt. „Wir hatten viele, die sich einen grippalen Infekt eingefangen hatten und deshalb konnten wir in der Zeit nicht richtig trainieren“, erzählte Trainer Melanie Ahl-Jende. Dabei hatte sich die Bernauer Formation so viel vorgenommen, um den Ausrutscher, den 6. Platz in Göttingen, wieder wettzumachen. Erschwerend kam hinzu, dass Theresa-Marie Wenzel, die in der neuen Bernauer Choreographie eine herausragende Position inne hat, im Training krankheitsbedingt wie auch Mannschaftskamerad Justin Hagemoser komplett ausfiel. Doch kurz vor dem Turnier meldeten sich alle Bernauer Tänzer wieder zurück, wenn auch teils ohne jegliches Training.

Ein festes Ritual haben die Barnimer Tänzer, vor dem Auftritt, beim Warmmachen, stellen sie sich im Kreis auf, gehen die wichtigen Punkte des Auftritts durch und feuern sich gegenseitig an. „Diesmal habe ich besonders daran appelliert, mit besonders starkem Kopf zu tanzen, weil durch das fehlende Training natürlich auch körperliche Defizite vorhanden waren. Dass es dann so gut klappt, das ganze Team so super mitgezogen hat, das hat mich richtig stolz gemacht“, berichtete Melanie Ahl-Jende.

Der Saisonsieg ist dem TSC Schwarz-Gold Göttingen wohl nach vier Turnieren nicht mehr zu nehmen. Auf den Plätzen zwei und drei bleibt es spannend, weil Braunschweig den zweiten Platz im Turnier zurückerobern konnte. In der Tabelle liegen die Braunschweiger und die Ludwigsburger derzeit mit derselben Punktzahl gleichauf.

Im abschließenden Turnier dieser Saison am 9. März in Nürnberg geht es für die Bernauer Tänzer darum, den fünften Platz zu verteidigen. (dl/hkö)