Chiara Baltus wird Neunte

Johannes Gohlke

Lehrte Chiara Baltus vom TTC Finow Eberswalde war in den letzten fünf Wochen viel unterwegs. Das Highlight stand nun am letzten Wochenende, mit dem Top-12-Turnier des Deutschen Tischtennis-Bundes für die 14-Jährige an.

Die Autobahnen in Brandenburg und Norddeutschland hat Chiara Baltus in diesem Jahrs bestens kennengelernt. Nach ihrem starken Auftritt bei der Landesmeisterschaft (Bronze im Einzel), folgte eine gute Leistung bei der Norddeutschen Meisterschaft der Mädchen (Bronze im Doppel). Eine Woche später spielte sie auch bei der Norddeutschen Meisterschaft der Damen, selbst ohne Medaillengewinn, ein erfolgreiches Turnier, ehe sie am darauffolgenden Wochenende mit der 1. Damenmannschaft des TTC zwei erfolgreiche Oberligapunktspiele bestritt. Diesmal war das niedersächsische Lehrte das Ziel. Dort trafen die besten zwölf Spielerinnen Deutschlands der Altersklasse U 15 aufeinander. Erstmals in der Vereinsgeschichte des TTC war mit Chiara Baltus auch eine Finowerin dabei. Die Schülerin der Oberbarnimschule qualifizierte sich über starke Ergebnisse beim Top 48 und Top 24 für das Turnier der Deutschen Elite. „Nicht Letzter werden“, war das bescheidene, aber durchaus realistische Ziel der Oberligaspielerin. Denn zehn ihrer elf Gegnerinnen starteten mit einer höheren Punktezahl im Ranking, in dem alle deutschen Spieler miteinander verglichen werden, ins Turnier.Doch Chiara Baltus, die mit einer guten Form in die zwei Wettkampftage ging, zeigte nicht nur spielerisch, sondern auch kämpferisch sehr starke Leistungen. Gegen Gegnerinnen, die zum größten Teil seit Jahren öfter und unter besseren Bedingungen als es in Finow möglich ist trainieren, konnte sie meist auf Augenhöhe spielen und am Ende sogar vier Spiele gewinnen. Zudem schaffte es die Brandenburger Landesmeisterin der U 18 und U 15 als einzige Spielerin, Deutschlands Top-Talent Anett Kaufmann, die selbst in Europa schon zu den Besten zählt, in den entscheidenden fünften Satz zu zwingen. Dort gewann dann allerdings die Linkshänderin, die am Ende mit einer 11:0-Bilanz das Turnier als Siegerin beendete. Chiara Baltus war auch mit ihrem 9. Platz mehr als zufrieden.

Der TTVB-Landestrainer Uwe Beyer und die TTC-Trainerin Claudia Petereit fanden nach dem Turnier nur lobende Worte: „Wir sind mit unserer Athletin sehr zufrieden. Sie hat sich hervorragend präsentiert und spielerisch überzeugt.“Das nächste Highlight folgt schon am 9. und 10. März mit den Deutschen Meisterschaften der Schülerinnen. Dafür muss die Finower Spitzenspielerin erneut weit reisen. Diesmal bis an die holländische Grenze nach Rees.