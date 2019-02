Letzte Aktion bringt die Niederlage

Christian Untermann

Ludwigsfelde Die Oberliga- Handballer des MTV Altlandsberg sind nun dort angekommen, wo sie niemals ankommen wollten: im Abstiegskampf. Im Punktspiel beim Ludwigsfelder HC gab es eine 23:24-Niederlage. Sie müssen sich aktuell mit dem siebten Tabellenplatz begnügen.

Als Abstiegskampf darf man die derzeitige Tabellensituation definitiv betiteln. Den Tabellenvierten, derzeit LHC Cottbus, und den Tabellendreizehnten, derzeit der Grünheider SV, trennen gerade einmal sechs Punkte. Der MTV steckt mittendrin und ist mit 17:19-Punkten erstmals in die negative Punktebilanz gerutscht.

Und auch wenn es alle Verantwortlichen nicht gerne ansprechen, man sollte mittlerweile von einer Krise reden. Für die Spieler des MTV entsteht eine Drucksituation, mit der sie lernen müssen, umzugehen.

Jedes Spiel wird von nun an ein Endspiel werden, jeder Punkt ist kostbar und um eben jeden Zähler muss aufopferungsvoll gekämpft werden. Dass die Spieler dies tun, sah man auch in Ludwigsfelde. Deutlich personalgeschwächt, Christian Untermann, Dominique Henschel, Ridha Trabelsi, Lukas Hopp und Emmanuel Frimpong standen nicht im Kader, hatte es der MTV trotz eher wenig begeisternder Leistung über den Kampf geschafft, zumindest einen Punkt mit nach Altlandsberg nehmen zu können. Wäre da nicht die letzte Situation gewesen.

Die Ludwigsfelder bestimmten die erste Halbzeit. Lediglich bis zum 2:2 konnten die MTV-Männer auf direkter Schlagdistanz bleiben, danach setzten sich die Ludwigsfelder ab. Durch Unkonzentriertheit im Angriff lud man die Ludwigsfelder zu leichten Treffern ein, die die Männer um Nico Wiede eiskalt ausnutzten. Bei Halbzeit stand es 13:9 für den Gastgeber.

In Halbzeit zwei ging das Spiel ähnlich weiter. Die Ludwigsfelder hielten den Drei-Tore-Abstand bis zum 17:14, dann folgte die erste kämpferische Welle des MTV. Durch drei Treffer in Folge schafften sie das 17:17. Es ging dramatisch weiter. Zwei Minuten vor Schluss stand es 22:22.

Dann folgten unfassbar spannende letzte Spielminuten. Die Altlandsberger konterten zweimal die erneute Führung der Ludwigsfelder und zum letzten Mal vier Sekunden vor Spielende durch Phillip Gohl, der an alter Wirkungsstätte eine anständige Leistung zeigte. Wer nun dachte, in vier Sekunden kann nicht mehr viel passieren ... Anwurf, und dann gab es nach einer unübersichtlichen Situation tatsächlich noch einen Siebenmeter für Ludwigsfelde. Und wieder war es Fabian Schütze, der nach abgelaufener Spielzeit eiskalt vom Punkt verwandelte. Kein Punkt, eine bittere Niederlage und am Ende wieder hängende Köpfe.

Die einfachste Möglichkeit, für einen Befreiungsschlag zu sorgen, bietet sich am Sonnabend in Spandau. Die Altlandsberger hoffen auch beim Spiel in der Sporthalle am Falkenseer Damm wieder auf ihre treuen Fans, die „in guten wie in schlechten Zeiten“ der Mannschaft den Rücken stärken. Anpfiff ist 19.30 Uhr.