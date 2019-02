Mit ruhiger Hand zu Kreismeisterehren

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Durch die Kreisschützengesellschaft der Uckermark sind in diesem Jahr für die Schießsportler an neun Wochenenden insgesamt in 34 Disziplinen Kreismeisterschaften in den Luftdruck-, Klein- und Großkaliberdisziplinen mit Gewehr und Pistole ausgeschrieben.

Zum ersten Wettbewerb waren die Luftdruckschützen auf den Schießanlagen der SGi Schwedt zu Gast. Freihändig oder aufgelegt schießend nahmen knapp 50 Schützen im Alter von 12 bis über 80 Jahren teil. Die Sportler kamen aus Angermünde, Schwedt, Prenzlau, Boitzenburg, Gartz, Lychen und Templin.

In Vorbereitung auf die Landesmeisterschaften in Frankfurt (Oder) im März konnten sich die erzielten Leistungen durchaus sehen lassen. Allen voran erzielte der für Schwedt startende Frank Kallinich eine sehr starke Leistung mit 299 von 300 möglichen Ringen mit dem Luftgewehr aufgelegt in der Klasse Senioren I. Das bedeutet Kreis- und Standrekord. Von den insgesamt 54 Starts erfolgten 23 mit der Luftpistole und 31 mit dem Luftgewehr. Das Auflage-Schießen erfreute sich mit 42 Starts besonderer Beliebtheit.

Erfreulich war die Teilnahme der jungen Schützen. Sechs Schüler, zwei Starter der Klasse Jugend und eine Juniorin vertraten die junge Generation. Mit dem Aufgelegt-Schießen hatten sich die Schüler prima in Szene gesetzt. Tjark Zierke erzielte 184 von 200 möglichen Ringen und gewann mit Abstand vor Richard Siromski (177). Dritter wurde Kevin Delika (175/alle aus Prenzlau). In der Jugend-Klasse siegte Leon Klinkmann (318) vor Michael Wendt. Als einzige Juniorin schaffte Melani Dobbert mit dem Gewehr 256 Ringe. Die Prenzlauer hatten hier ein starkes Starterfeld aufgestellt.

Der Schwedter Felix Saßenberg erreichte 374 von 400 möglichen Ringen mit dem Freihand-Gewehr. Damit sollte die Qualifikation zur Landesmeisterschaft kein Problem sein. Das Ziel, 380 Ringe, erreichte er durch die zwei letzten schwächeren Zehnerserien nicht.

Die Luftgewehr-Auflage-Schützen waren allemal gut aufgelegt – im wahrsten Sinne des Wortes. Das beste Resultat schaffte ja Frank Kallinich. In seiner Klasse Senioren I folgte mit 292 Ringen Fred Beckmann aus Gartz. Dirk Pilz aus Templin errang den dritten Platz (284). Bei den Seniorinnen I kämpften Susanne Pilz (Templin) und Kerstin Nitz aus Angermünde um die Plätze. Pilz setzte sich mit 282 Ringen durch. Mit Klaus Schwarzach (283) und Renate Becker (238) standen weitere Templiner auf Platz 1.

Interessant gestaltete sich der Gewehr-Wettbewerb der Senioren III. Waldemar Radloff (288/Gartz) gewann vor Roland Köppe (281/Lychen) und Hans-Jürgen Becker (277/Templin). Die älteste Seniorin, Wilma Sperling aus Lychen, erzielte immerhin 196 Ringe. Bei den Senioren IV konnte Wolfgang Lowinski aus Angermünde mit 281 Ringen den Sieg erringen.

Senioren V – die Klasse mit dem höchsten Alter – wurde von Friedrich Sarow dominiert. „Sein Ergebnis mit 284 Ringen könnte auch in den darunterliegenden Altersklassen zum Sieg reichen. Hut ab vor seinem Kampfeswillen, immer wieder das Gewehr oder aber auch die Pistole in die Hand zu nehmen und derartig gute Ergebnisse zu erzielen“, sagte Dieter Pohlann, Chef der SGi Schwedt. Gleiches muss auch von seinen Konkurrenten gesagt werden. Jahrzehntelang sind Heinz-Jochim Müller aus Angermünde (276) und Gerhard Siedelberg (259/Lychen) im Sportschießen tätig.

Die Vertreter der 2. Bundesligamannschaft Luftpistole aus Prenzlau mit Andreas Schmidt (366), Henry Boldt (365) und Sven Seelandt (356) waren gut in Form. Aber auch die anderen Luftpistolen-Freihand-Schützen konnten gute Ergebnisse erzielen. Elisabeth Hernjokl (338/Prenzlau/Damen I), Thomas Siromski 333/Prenzlau/Herren II und Dieter Pohlann (368/Schwedt/Herren IV) waren mit ihren Ergebnissen zufrieden sein und trugen sich als Sieger ein.

Im großen Starterfeld der Pistolen-Auflageschützen war Elke Ryll aus Schwedt als einzige Frau mit 261 Ringen Siegerin. In den männlichen Klassen der Herren II bis Senioren V dominierten die Schwedter Schützen der Landesligamannschaft aus dem Vorjahr. Bei den Herren II waren die jüngsten Pistoleschützen (aufgelegt) ausschließlich durch Prenzlauer vertreten: 1. Karsten Dobbert (269), 2. Renè Bandelow (267), 3. Thomas Sitromski (264). Als weitere Sieger trugen sich ein: Volker Hauschild (286/Schwedt/Sen. I), Dieter Pohlann (288/Schwedt/Sen. II), Henry Mirsch (255/Prenzlau/Sen. III), Detlef Frommann (291/Schwedt/Sen. IV) und Friedrich Sarow (276/Angermünde/Sen. V).

Den Teilnehmern und Helfern sage ich danke und bis zum nächsten Mal“, so Pohlann.