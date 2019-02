Eigenes Heimatmuseum bleibt das Ziel

Simone Weber

Rathenow Im Jahr 2009 wurde der Förderverein Heimatmuseum der Stadt Rathenow mit dem Zweck gegründet, eine solche Einrichtung zu schaffen. Nachdem der Verein im Oktober 2010 in der Steinstraße 1 einen Raum zur Verfügung gestellt bekam, beschlossen die Stadtverordneten, für zunächst drei Jahre, die Unterstützung durch Ausstellungsräume, die seither die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) in einem früheren Ladengeschäft in der Berliner Straße 80 zur Verfügung stellt. Ausstellungen gab es dort bereits. Nun widmet man sich in Wort und Bild und einigen Exponaten speziell den Zietenhusaren, die zwischen 1851 und 1919 an der Stadtgeschichte mitgeschrieben hatten.

Vereinschef Dr. Peter Dietze kündigt für dieses Jahr zusätzliche Veranstaltungen an. „So planen wir auch die Herausgabe einer thematischen Broschüre zur Stadtgeschichte. Insgesamt gehört auch mehr Öffentlichkeitsarbeit unsererseits dazu.“ Zum Weinfest und auch erstmals zum Museumstag möchte sich der Verein beteiligen. Für den August plant man ein großes Fest zum zehnjährigen Bestehen. Literatur gibt es auch. Am 11. März wird die Rathenower Autorin Rita König aus ihrem Buch „Fast schon ein ganzes Leben“ lesen.

„Die 2010 geschlossene Kooperation mit dem Jahn-Gymnasium konnten wir aktuell mit neuem Leben erfüllt. Unterstützt durch Stadtarchivar Stefan Nitsche bearbeiten die Elftklässler des Geschichtslehrers Udo Geiseler über das Schuljahr gemeinsam ein Thema“, sagt Peter Dietze. „Die Arbeitsergebnisse werden eine temporäre Ausstellung im Jahr 2020 bilden.“ Die Schüler wählen in den nächsten Tagen zwischen den Themen Akten aus der Stadtverordnetenversammlung zur Wendezeit, Jüdischer Friedhof Neufriedrichsdorf, Rathenower Ehrenbürger und Geschäftswelt in der Steinstraße vor 1945.

„Unser Ziel ist natürlich weiterhin ein eigenes Heimatmuseum für unsere Stadt“, so Dietze. „Dazu informieren sich Vereinsmitglieder bei privaten Besuchen anderer Museen, wie diese funktionieren. Landesweiten Netzwerken von Museen haben wir uns bisher nicht angeschlossen.“ Ein einfacher zu erfüllender Wunsch Dietzes ist derweil, dass mehr Kitas und Schulen die Ausstellungsräume besuchen. Von speziell angebotenen Führungen hätten bislang erst fünf Klassen Gebrauch gemacht.

Die aktuelle Ausstellung ist dienstags, mittwochs und freitags, jeweils 11.00 bis 17.00 Uhr, sowie samstags und sonntags, jeweils 13.00 bis 17.00 Uhr, geöffnet. Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt, Rentner, ALG-II-Empfänger und Schwerbehinderte einen Euro. Schüler bis 14 Jahre können für 50 Cent die Ausstellung sehen. Donnerstags können Kitas, Schulen und Horte nach vorheriger telefonischer Absprache unter 0162/6286547 die Einrichtung besuchen.