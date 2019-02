Mehr als die Hälfte grüner Strom im Netz

Ina Matthes

Potsdam (MOZ) 50Hertz rechnet für dieses Jahr mit einer Genehmigung für die umstrittene Uckermarkleitung. Das erklärte der ostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber auf seiner Bilanzpressekonferenz am Dienstag in Berlin. Die Höchstspannungsleitung, die durch das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin führt, ist seit über zehn Jahren in Planung. Eine Klage hatte das Projekt gestoppt, 50Hertz muss bei Naturschutzauflagen nachbessern. Nun hofft der Konzern auf einen Baustart noch in diesem oder im nächsten Jahr. Die Leitung soll Windstrom aus der Uckermark nach Berlin transportieren.

Der Anteil von erneuerbarem Strom in den Netzen von 50 Hertz hat sich im vergangenen Jahr weiter erhöht – auf 56,5 Prozent Anteil. 2017 waren es rund 53 Prozent. Dabei habe es nur geringe Störungen gegeben, sagte Boris Schucht, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Ein hoher Anteil erneuerbarer Energien ist kombinierbar mit einer hohen Versorgungssicherheit.“ Bereits 2021 will 50Hertz in seiner Regelzone einen Anteil von 65 Prozent erneuerbarer Energie erreichen, bewirkt unter anderem durch den Ausbau von Offshore-Windenergie. Trotz des Ausbaus erneuerbarer Energien seien die Kosten für das Engpassmanagement um fast 50 Prozent gesunken, sagte Schucht. Sie entstehen zum Beispiel, wenn regional Kraftwerksleistungen heruntergeregelt werden müssen, um eine Überlastung der Netze zu vermeiden. Die Kosten gehen in die Netzentgelte ein und belasten die Verbraucher. Die Senkung konnte insbesondere durch die sogenannte Thüringer Strombrücke erreicht werden, die die Netze von 50Hertz und Tennet verbindet. Die Leitung habe in rund zwei Jahren bereits 550 Millionen Euro Kosten eingespart, hieß es.

Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Gewinn stieg auf 238 Millionen Euro (2017: 182 Millionen Euro), gleichzeitig stieg der Umsatz erstmals über zehn Milliarden Euro. 108 Millionen Euro Dividende wurden ausgezahlt. Fast 500 Millionen Euro investierte das Unternehmen 2018 in den Ausbau der Netze, 420 Millionen Euro sollen es in diesem Jahr werden. Künftig will 50Hertz den Netzausbau vorrangig entlang bereits vorhandener Trassen betreiben, auch um Genehmigungsverfahren zu vereinfachen. Dabei wird unter anderem ein neues Verfahren namens compact line getestet, bei dem 380 KV Höchstspannungsleitungen in vorhandene 220 KV Leitungen integriert werden. Insgesamt 1500 Kilometer Höchstspannungsleitungen will der Betreiber bis 2030 in Ostdeutschland bauen.

Eines der größten Projekte in diesem Jahr ist der sogenannte SüdOstLink, eine Gleichstrom-Erdkabel-Verbindung zwischen Sachsen-Anhalt und Bayern. Für 2019 wird die Genehmigung für die ersten 100 Kilometer erwartet. Auch weitere Investitionen im Offshore-Bereich sind geplant.

Das alles wird unter der Ägide eines neuen Chefs laufen: Boris Schucht verlässt 50Hertz nach neun Jahren zum 1. März. Er wurde am Dienstag von Chris Peeters, Vorsitzender des Aufsichtsrates, verabschiedet. Der bisherige technische Geschäftsführer Frank Golletz übernimmt vorübergehend die Geschäfte. Zum Sommer soll ein neuer Geschäftsführer gefunden sein.

50Hertz hat auch seine Eigentümerstruktur verändert. Der belgische Netzbetreiber Elia erhöhte seine Anteile auf 80 Prozent. Um den Einstieg eines chinesischen Unternehmens zu verhindern, stieg die Kreditanstalt für Wiederaufbau im Auftrag der Bundesregierung mit 20 Prozent im vergangenen Jahr bei 50Hertz ein.