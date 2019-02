Vandalismus an der Tagesordnung

Traurig: Die Fassade mit dem Mosaik an der ehemaligen Schule V ist verunstaltet worden. Auch in dem Gebäude sind Spuren von Vandalismus sichtbar. Jugendliche kommen dort immer wieder zusammen. © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Berlin werden Schulen gebaut, in Eisenhüttenstadt stehen einige leer, wurden oder werden abgerissen. Und eine ist längst zu einer Art Geheimtipp als Abenteuerspielplatz geworden. Immer wieder dringen Jugendliche in die einstige POS „Juri Gagarin“ ein.

Einen traurigen Anblick bieten in Eisenhüttenstadt nicht nur das ehemalige Hotel „Lunik“ und mehrere Bettenhäuser entlang der Straße der Republik, sondern auch die einstige Polytechnische Oberschule im V..Wohnkomplex ist mittlerweile ein echter Schandfleck, genau wie die gegenüberliegende Ex-Kaufhalle. Im Internet werden immer wieder Bilder vom jetzigen, heruntergekommenen Zustand gezeigt. Die Fassade ist mit undefinierbarem Graffiti besprüht, Fenster stehen zum Teil offen.

Die Kommentare dazu sind eindeutig: Eisenhüttenstädter und die, die längst woanders wohnen, sind traurig über das Aussehen der DDR-Vorzeigeschule, die 1963/64 errichtet wurde und den Namen „Juri Gagarin“ trug. Die für 20 Klassen konzipierte Bildungseinrichtung mit ebenerdigen Pavillons für Schulanfänger, zwei Turnhallen, einem Sportplatz und einem Lernschwimmbecken ging nach Expertenmeinung über den Durchschnitt der DDR-Schulbauten hinaus. Doch das war einmal.

Seit Jahren steht das Gebäude leer, das die Stadt 2009 für einen symbolischen Euro an das Dienstleistungsunternehmen Medent verkauft hat. Das Unternehmen investierte rund 1,7.Millionen Euro, schuf 100 neue Arbeitsplätze. Doch auch das war einmal. 2014 war die Medent-Gruppe pleite, ein Insolvenzverwalter fortan verantwortlich. Und so begann der Verfall.

Mittlerweile ist die Ex-Schule wieder Anlaufpunkt für Jugendliche. Die verschaffen sich illegal Zugang zu den Innenräumen, begehen damit Hausfriedensbruch und randalieren auch noch herum. Und offensichtlich fühlen sie sich ziemlich sicher.

„Man sieht das vor allem abends richtig gut“, sagt eine Anwohnerin, die ihren Namen lieber für sich behält. „Da leuchten dann Taschenlampen oder Handys in dem Gebäude.“ Zumeist Jugendliche würden sich zunächst draußen treffen und dann verschwinden sie in dem Haus. Im vergangenen Jahr gab es bei „Juri Gagarin“ sogar einen Polizeieinsatz. Viel gebracht hat diese Aktion nicht. Die Haupttür ist zwar mittlerweile mit Metallschienen verschlossen, aber es führen eben viele Wege nach Rom. Mal steht ein Fenster im Erdgeschoss offen. „Und wahrscheinlich kommen die auch über den Hinterhof rein“, vermutet die Anwohnerin.

Die Stadtverwaltung ist in der selben Lage wie beim „Lunik“. Die Immobilie gehört ihr nicht, und so können die Verantwortlichen nur begrenzt wirksam werden und den Eigentümer auf die Missstände hinweisen. Bereits im vergangenen Juni erklärte Michael Reichl, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, mit Blick auf die einstige Schule: „Das ist eine komplizierte Geschichte.“ Man werde sich der unbefriedigenden Situation aber intensiver annehmen, hieß es damals.

„Die Stadt hat jetzt endlich Kontakt zum Eigentümer“, erklärte Frank Eckert, Pressesprecher des Rathauses, am Dienstag. Zuvor sei das alles sehr zäh gelaufen mit der Kommunikation. Man werde darauf drängen, dass sich hinsichtlich der Sicherung etwas tue. „Eine gewisse Art von Fürsorge muss da gelten.“ Auf die Frage, ob bereits Sicherungsmaßnahmen vorgenommen wurden, verweist der Pressesprecher auf den Eigentümer. Eine Anfrage dieser Zeitung an den Insolvenzverwalter in Bayern läuft.