Schüler fragen, Politiker antworten

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wann gibt es auch auf dem Land schnelles Internet? Wie wird der Lehrberuf attraktiver? Und was macht die Landesregierung, um das Klimaziel zu erreichen? Mit diesen und anderen Fragen löcherten Schüler des Bernhardinums am Dienstag prominente Gäste.

Joon Michligk ist 18 Jahre alt, geht auf das Katholische Gymnasium Bernhardinum und als er für einen Schüleraustausch zehn Monate in Irland verbracht hat, konnte er mit seinen Eltern daheim über Internetchats oder -telefonate keinen Kontakt halten. Nicht, weil es auf dem Hof, der sein temporäres Zuhause war, kein Netz gab. Sondern weil es bei seinen Eltern in Bollersdorf (Märkisch-Oderland) noch immer keines gibt. „Was ist mit dem Netzausbau in Brandenburg?“, will er am Ende seiner Ausführungen wissen.

Die Frage richtet sich an vier Männer und eine Frau: SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Alter, Dierk Homeyer, Landtagsabgeordneter der CDU, Clemens Rostock, Landesvorsitzender der Grünen, Stephan Wende, Vorsitzender der Stadtfraktion und Direktkandidat der Linken für die Landtagswahl, und Andreas Kalbitz. Nachdem in der letzten Ausgabe des Polit-Talks der elften Klassen vor einem Jahr zwar lebhaft über, aber nicht mit der AfD diskutiert worden war, weil angefragte Vertreter keine Rückmeldung gaben, saß mit Kalbitz nun ihr Landeschef und Fraktionsvorsitzender in der Runde.

In Sachen Breitbandausbau ist der AfD-Mann Pessimist: „Ich bezweifle, dass er in zwei, drei Jahren abgeschlossen sein wird“. Diese Zeitspanne hatte zuvor Homeyer auf die Frage von Joon Michligk in die Runde geworfen. Die Bundesmittel für die flächendeckende Verlegung von Glasfaserkabeln stünden bereit, die Ausschreibungen seien gelaufen. „Jetzt muss das Programm umgesetzt werden, das braucht Zeit“, sagte er. Zu lange, schaltete sich Rostock in die Debatte ein, sei die Bedeutung des Breitbandausbaus von der Regierung nicht erkannt worden; „es hakt an allen Stellen“.

„Noch ein Grund, aus Brandenburg wegzuziehen“, tönte es darauf aus den Reihen der rund 40 Schüler, die sich im Musikraum des Bernhardinums versammelt hatten. Zwar blieb nach drei Stunden Polit-Talk am Ende keine Zeit, über den demografischen Wandel in Brandenburg zu diskutieren. Geschnitten wurde das Thema wiederholt: „Ich weiß jetzt schon, dass ich hier nicht bleiben will“, sagte etwa Laura Patzwall. Dieser Trend, so die 16-Jährige, werde sich mit der Energiewende noch verschärfen.

Zwischen Befürwortern und Gegnern von Kohleausstieg und Windkraft bezeichnete CDU-Mitglied Dierk Homeyer letztere als „Herausforderung“. „Wir sind gegen die Energiewende“, positionierte sich Kalbitz und führte als Grund den durch die EEG-Umlage hohen Strompreis an. „So wie es ist, kann es aber nicht weitergehen“, warf Clemens Rostock ein. Der von der Kommission empfohlene Kohleausstieg bis 2038 sei „ein bisschen spät“.

Johannes Zier horchte bei einem ganz anderen Thema auf: Er wolle Lehrer werden, sagte der 17-Jährige, doch was mache die Landesregierung, um den Job attraktiver zu machen? Dass über Jahre zu wenig Lehrer ausgebildet worden seien, so Wende, habe die rot-rote Regierung zu spät erkannt. Jetzt gehe es nicht nur darum, mehr Lehrer auszubilden, sondern auch die Art der Ausbildung zu reformieren. Dass als kurzfristige Lösung Quereinsteiger eingesetzt würden, sagte Elisabeth Alter, habe Vorteile: „Andere Sichtweisen können eine Bereicherung sein“.