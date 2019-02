Verwaltung will Parkplatzsuche in der Stadt erleichtern

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) möchte die Parkplatzsituation in der Stadt verbessern. Parkzeiten, Beschilderung, Anwohnerstellplätze – alles ist auf dem Prüfstand.

Seit 2013 ist Sabine Koch als Politesse in der Prinzenstadt unterwegs. Die Arbeit macht ihr Spaß. „Ich rede gern mit den Leuten, und wenn sie falsch parken, erkläre ich ihnen das. Man muss nur vernünftig mit den Leuten reden“, sagt sie, als sie gerade einen Falschparker vor dem Rathaus aufschreibt. Seit 2018 ist sie ganzjährig unterwegs. Davor hatte die Stadt nur während der Tourismussaison Politessen im Einsatz. „Das war für die Leute eine Umstellung, über den Winter dachten sie, sie können hier überall parken“, so Koch. Doch das ist nicht die einzige Änderung, die Autofahrern ins Haus steht.

Seit Anfang 2019 kann an dem Abschnitt der Mühlenstraße am Triangelplatz nur noch für eine Stunde geparkt werden. Bis dahin durften Autos dort ohne Zeitbegrenzung abgestellt werden. Nachdem sich Anwohner und Gewerbetreibende beschwert hatten, dass sie deshalb selbst keinen Stellplatz fanden beziehungsweise Lieferwagen nicht vor den Geschäften parken konnten. Seit der Änderung „gibt es keine Beschwerden mehr“, sagt Bauamtsleiter Daniel Hauke. Die Anwohner der Strecke dürfen, sofern sie einen Anwohnerparkausweis haben, von 18 bis 7 Uhr dort parken.

Was die Parkzonen für die Einwohner angeht, möchten Schwochow und Hauke die bestehenden Regelungen vereinfachen. Bisher gibt es vier Parkzonen, die teils aneinander grenzen. In der Parkgebührensatzung sind jedoch nur zwei Zonen definiert. Zudem besteht das Problem, dass jemand, der beispielsweise in Zone zwei wohnt, mit seinem Parkausweis sein Auto nicht in Zone zwei parken darf, ohne mit einem Knöllchen rechnen zu müssen. Dabei liegen die Zonen teils in unmittelbarer Nähe, wie etwa die Seestraße, die in Zone 1 liegt, während die B 122 um die Ecke bereits zur Zone 3 gehört. Die Verwaltung möchte das ganze daher entbürokratisieren.

Auch bei den kostenpflichtigen Großparkplätzen im Stadtgebiet gibt es Neuerungen. Der von vielen gern genutzter Parkplatz an der Rhinpassage ist seit Anfang des Jahres kostenpflichtig. Bis Ende 2018 hatte die Stadt die Stellflächen für den Eigentümer mitbewirtschaftet. Seit Januar macht er dies selbst und hat Kartenautomaten aufgestellt. Die Stadt selbst betreibt am Rosenplan und am Multifunktionsplatz zwei großflächige kostenpflichtige Parkplätze. Neben Tageskarten können Autofahrer dort auch Tickets ziehen, die Tages- und Monatsweise aber auch Halb- bis Ganzjährig gültig sind. Allerdings ist Bürgermeister Schwochow mit der Ausschilderung der Parkplätze nicht zufrieden. „Wir haben kein Parkleitsystem, das zu Ende geführt wurde. Allein in der Kernstadt haben wir fünf verschiedene Systeme“, so Schwochow. Deshalb soll nun eine einheitliche und übersichtliche Beschilderung hergestellt werden. Ohnehin möchte Schwochow den Schilderwald lichten. Deshalb sind die Verkehrszeichen auf dem Prüfstand. Überflüssige Schilder sollen weichen.

Die Bewirtschaftung des Parkraums lohnt sich für die Stadt. Laut Bauamtsleiter Hauke nimmt Rheinsberg pro Jahr durchschnittlich 125 000 bis 130 000 Euro durch Parkgebühren und Ordnungsgelder ein. Bei sehr langen und warmen Sommern wie dem vergangenen, könnten es auch 10 000 bis 15 000 Euro mehr sein. „Man darf es aber nicht wirtschaftlich sehen, es geht um die Ordnung und den Verkehr.“ Um die Leute nicht zu verprellen, würde nicht immer gleich ein Knöllchen ausgestellt werden. „Wir Arbeiten auch viel mit Verwarnungen.“

Und da kommt wieder Sabine Koch ins Spiel. Ab April soll sie im übrigen Verstärkung bekommen. Das Rathaus sucht für die Tourismussaison eine zusätzliche Politesse. Sonst würden zu viele Überstunden anfallen.