Aufräumen nach dem Feuer

Oliver Schwers

Zichow (MOZ) Was wird aus der abgebrannten Feuerwehr? Diese Fragen stellen sich viele Zichower in diesen Tagen. Ihr Auto ist nur noch Schrott nach einem verheerenden Brand. Und Einsatzkleidung haben die Kameraden auch nicht. Zurzeit berechnen Gutachter den Gesamtschaden.

Schlimm sieht es aus, das einst stolze Löschfahrzeug. Es musste nun selbst gelöscht werden, als ein technischer Defekt den Wagen vor ein paar Tagen in Brand gesetzt hatte. Das verkohlte Wrack steht im ebenso schwarz-verrußten Gerätehaus. Was die Flammen nicht unbrauchbar machten, stellten die Kameraden in der Zwischenzeit sicher. Doch ein Großteil ihrer Ausstattung ist komplett hinüber.

Neben Fahrzeug und der erst vor wenigen Jahren sanierten Unterstellhalle hat auch die Einsatzkleidung stark gelitten. Nur ein Teil konnte durch eine Wäsche gerettet werden. Helme dagegen sind geschmolzen, Funkgeräte, Werkzeuge und Lampen verbrannt. Die Elektrik des Gebäudes funktioniert nicht mehr, ebenso die Absauganlage für Abgase. Das Tor fehlt völlig. Putz bröckelt von den Wänden. Zum Zustand des Daches will sich noch niemand äußern.

Ob sich einige äußerlich intakte Stücke wie Stromerzeuger, Rettungsgerät und Schläuche noch nutzen lassen, müssen jetzt Experten feststellen. Gutachter ermitteln im Auftrag der Versicherung die einzelnen Schäden. „Uns liegen noch keine Ergebnisse vor“, sagt Amtsdirektor Reiner Schulz. Wie es weitergeht, steht offenbar noch nicht fest. „Wir machen uns Gedanken.“ Mehr ist vom Verwaltungschef nicht zu hören.

Doch genau das interessiert die Einsatzkräfte, die plötzlich ohne Stiefel, Kleidung und Helme dastehen und kein Fahrzeug haben. Einige von ihnen hatten selbst in die Tasche gegriffen, um sich bessere als nur die Standardausrüstung anschaffen zu können.

Ortswehrführer Kai Regolinski will keinesfalls aufgeben. „Wir müssen so schnell wie möglich wieder einsatzfähig werden.“ Bei einem Händler für Löschtechnik könnte im März ein gebrauchtes Fahrzeug zur Aufbereitung hereinkommen. Preisvorstellungen gibt es noch nicht. Doch wohin damit? Kai Regolinski verspricht eine Unterstellmöglichkeit in seiner Kfz-Werkstatt, die sich genau neben dem desolaten Gerätehaus befindet.

Bekleidung und Ausrüstung stellt in der Regel das Amt zur Verfügung. Vielleicht bekommt Zichow Hilfe vom Landkreis oder durch private Spenden. Was an Geld notwendig ist, lässt sich jedoch erst nach den Gutachten der Versicherung einschätzen. Kai Regolinski pocht auf die Zeit. „Es ist auch eine Frage der Sicherheit. Wir haben hier Denkmale, größere Wohnbauten, Wald, Kindereinrichtungen.“ Die Leute im Ort würden sich schon Sorgen machen und fragen, wann die Feuerwehr wieder steht.

Im Brandfall rücken die Wehren der Umgebung aus. Sie sind rund um Zichow relativ dicht gestreut. Der Weg von Gramzow, Höhengüstow, Golm und Fredersdorf ist nicht weit bis Zichow. Das hat sich gerade erst beim Löscheinsatz am Feuerwehrfahrzeug gezeigt.

Doch auch hier müssen altgediente Wagen ausgemustert werden. Der Amtsausschuss diskutiert gerade über ein Einsatzfahrzeug in Fredersdorf. Es stammt aus dem Jahre 1974 und soll aufgrund seines Alters technisch in schlechtem Zustand sein. Als Ersatz käme ein gebrauchter Wagen in Frage. Doch die Kosten belaufen sich nach Angaben der Amtsverwaltung auch hier schon auf 63 000 Euro.