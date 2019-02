Schick und trotzdem rustikal

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Seit Anfang Februar ist der Irish Pub wieder geöffnet. Etwas schicker, aber immer noch rustikal – so beschreibt Christoph Wannicke das Ergebnis. Seit kurzem ist er alleiniger Eigentümer der Kneipe.

Einen Monat lang war der Irish Pub am Bauernmarkt geschlossen. Im Januar ließ Eigentümer Christoph Wannicke die Kultkneipe umfassend renovieren. Verändert hat sich optisch Einiges: Der Tresen ist jetzt größer und befindet sich auf der anderen Seite des Raumes, genauso wie die Bühne für die Live-Musik. Erneuert wurden auch die Sanitäranlagen und der Fußboden. Verschwunden sind etwa die Fliesen, die noch an die Fischbratküche erinnern, die zu DDR-Zeiten hier betrieben wurde. „Die Muster waren schon abgelatscht“, begründet das Christoph Wannike. Außerdem lagen sie, wie er erläutert, etwas höher als der Steinboden, der die Theke umgab. „Sie waren eine Stolperfalle.“

Dass die Kneipe nun „etwas schicker“ geworden ist, kommt laut Christoph Wannicke bei den Gästen gut an. Bewahren wollte er all das, was für ihn die besondere Atmosphäre eines Irish Pub ausmacht. Dazu gehören die rustikalen Sitzecken sowie der große Stammtisch, um den sich teilweise bis zu 20 Personen versammelten, erzählt der 32-Jährige. Immer noch hängen an den Wänden des dunkel gehaltenen Raums eine Reihe von Blechschildern, auf denen Werbung für Guinness oder Budweiser gemacht wird. „Es sind auch ein paar neue dazugekommen.“

Und zwar auch auf der Karte – denn auch die Auswahl an Biersorten ist mit der Wiedereröffnung erweitert worden. Ausgeschenkt werden den Gästen jetzt neben den Klassikern aus Irland auch einige amerikanische und niederländische Biere sowie Cider. Da der Irish Pub jedoch eine Raucherkneipe bleibt, darf Christoph Wannicke hier weiterhin keine Speisen verkaufen. Dafür hat er sich entschieden, weil die meisten seiner Stammgäste Raucher sind. Für die gibt es dafür eine neue Lüftung.

Auch bei den Eigentümern hat es mit Beginn dieses Jahres eine Veränderung gegeben. Paul Teichmann, der die Kneipe nach mehrmonatigem Leerstand gemeinsam mit Christoph Wannicke im Januar 2018 übernommen hat, ist nicht mehr dabei. Umso dankbarer ist Christoph Wannicke deswegen für die tatkräftige Unterstützung von seiner Freundin. „Ohne sie wäre das hier nicht möglich.“ Sie kümmere sich etwa um die Dienstpläne, um Werbung oder steht selbst hinter der Theke.

Dort wird man Christoph Wannicke hingegen nicht ständig zu Gesicht bekommen. Denn der Eisenhüttenstädter arbeitet hauptberuflich noch als selbstständiger Berater in der Finanzdienstleistungsbranche. Diesen Job aufzugeben und sich ganz auf die Gastronomie zu konzentrieren, kommt für den 32-Jährigen nicht in Frage – er mag die Mischung aus beiden Tätigkeiten. Auch steht für ihn das Familienleben an erster Stelle, so dass er sich nicht vorstellen kann, von früh bis spät in der Kneipe zu stehen.

Damals übernahm der 32-Jährige den Pub, der nach Ausscheiden des früheren Besitzers einige Monate leer gestanden hat, mit einer konkreten Motivation. „Ich wollte den Leuten hier was bieten.“ Und hier stach der Irish Pub, den er als Gast selbst regelmäßig besucht hatte, besonders heraus. „Er setzt sich vom normalen Kneipenbetrieb ab.“ Dazu tragen in seinen Augen gerade die Abende mit Live-Musik bei. Diesen Charakter wollte er beibehalten.

Eingeweiht wurde die neue Bühne übrigens schon vor einigen Wochen von einer Rockband aus Leipzig. Am 8. März spielen dann die fünf Jungs von „Hotel Lunik“ dort auf der Bühne. „Wir wollen auch Jüngeren eine Plattform bieten“, sagt Christoph Wannicke.

Das traditionelle Pfingstfest möchte er aufgrund der aufwendigen Renovierung hingegen auf das kommende Jahr verschieben. Sobald es wärmer wird, können die Gäste jedoch wieder draußen im Biergarten sitzen. Dann könnte vielleicht schon eine andere Wandmalerei die Fassade zieren. „Es könnte etwas schriller und knalliger werden.“