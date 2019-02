„Jugendarbeit ist mein Ding“

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Es ist kurz nach 16 Uhr am Montag: Chris Hinderlich sitzt im Grüneberger Jugendclub und genießt eine kurze Ruhepause. Auf dem Tisch breitet er mehrere Zeichenblätter aus, denn Malen und der Umgang mit Farben, das ist bei den Grüneberger Kids angesagt. Im Augenblick sind sie jedoch gerade unten auf dem Hof der ehemaligen Schule und tollen mit dem Tret-Go-Kart umher. Sie genießen mit ihren Freunden aus dem Ort die ersten schönen Frühlingstage. Doch wenn es zu kühl wird, dann geht es wieder nach oben in den Club, wo „Chris“ schon auf sie wartet. Der freut sich gleichermaßen, „denn mit Jugendlichen zu arbeiten, das ist wirklich mein Ding“, erzählt er.

Aus Schmachtenhagen stammt Chris Hinderlich und hat in Oranienburg die Torhorstschule besucht. Nach der Schule schloss sich dann die Ausbildung zum Autolackierer an. Schon ein Traumberuf, wie er gern zugibt, aber eben nicht seiner. Bereits während der Lehre merkte er, dass er lieber mit Menschen zu tun hat, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen. Dafür steht auch seine ehrenamtliche Mitarbeitet im DRK-Jugendclub in Oranenburg. Dennoch schmiss Chris die Lehre nicht, sondern zog sie bis zum Abschluss durch. Es folgten sogar noch zwei Monate als Lackierer, doch dann war wirklich Schluss. Chris ließ sich zum Erzieher umschulen. Es folgen abermals drei Jahre Schule und Ausbildung, doch waren die eben für ihn kein Problem. Mitte 2018 war er fertig und suchte nach einer Anstellung. Da riet ihm eine Freundin, doch im Löwenberger Land nachzufragen.

Gesagt, getan! Knappe 48 Stunden nach dem Vorstellungsgespräch hatte er seinen Arbeitsvertrag in der Tasche. Bereut hat er seine Entscheidung nie, und für die Jugendlichen, zumindest die in Grüneberg, steht fest: „Dich lassen wir nicht wieder weg!“ Warum? „Weil er einer von uns ist“, ist da prompt zu hören.

Dabei ist es keineswegs so, dass Hinderlich auf Regeln verzichtet. Doch er gibt den Jugendlichen nicht einfach etwas vor. Er fragt sie und lässt sie bestimmen. Das heißt dann eben auch, dass in Grüneberg Graffiti angefertigt werden, während im Nassenheider Jugendclub die nächsten Billard-Champions den letzten Schliff bekommen. Die nächste Aktion, die sich die Jugendlichen gewünscht haben, ist eine eine Übernachtung im Club. Die bereitet Chris gerade vor.(veb)