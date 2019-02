Zwei links, zwei rechts für Krebspatienten

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Im Seniorentreff der Awo klappern die Nadeln. Die Frauen stricken Socken. Sie folgen einem Hilfeaufruf des Vereins Uckermark gegen Leukämie, der seine Unterstützer gefragt hatte, wer das eigentlich noch kann, Sockenstricken? Die Socken sind für Patienten in der Chemotherapie.

Stricken gegen Krebs? Die Hilfsaktion, zu der der Verein Uckermark gegen Leukämie aufgerufen hatte, ist keine klassische Spendenaktion für Betroffene, die sich selbst nicht helfen können. Natürlich können sich die meisten Krebspatienten Socken kaufen. Sie haben nur meisten andere Sorgen, kämpfen mit noch schwerwiegenderen Nebenwirkungen, mit ihrer Isolation.

Wenn Aktive des Vereins Krebspatienten in Nachsorgekliniken, im Krankenhaus oder im Hospiz besuchen und sich nach ihrem Befinden erkundigen, berichten diese auch immer wieder von kalten Füßen. „Da sind Socken eine ganz praktische Hilfe. Wenn diese Socken dann noch selbst gestrickt sind, jemand also dafür Zeit und Geschick aufgewendet hat, um ihnen damit zu helfen, ist die Freude darüber natürlich noch größer“, erklärt Ines Baumgarten vom Verein. Sie und ihre Mitstreiter haben sich auf die Fahnen geschrieben, Menschen im Kampf gegen den Krebs in ihren Krankenzimmern nicht allein zu lassen. Der Verein besucht Krebskranke, verbringt Zeit mit ihnen, organisiert kleine Kinderfeste oder gemeinsame Aktivitäten. Die spontane Idee mit dem Stricken gehört dazu.

„Wir brauchen schöne, warme, gestrickte Socken für Patienten in der Chemotherapie, da viele von ihnen mit kalten Füßen zu kämpfen haben.

„Wer kann helfen?“, rief der Verein über seine Facebook-Seite auf und stieß auf ungeahnte Resonanz. 30 Paar hat der Verein bereits zugeschickt bekommen, nächste Woche sollen die ersten in Templin verteilt werden.

Viele Schwedter fühlten sich von der Aktion angesprochen, so auch Revierpolizist Jürgen Küchler, der zweimal im Jahr in Seniorentreffs Ratschläge zum sicheren Verhalten im Alter gibt. Als er im Treff nachfragte, ob dieser Strickaufruf nicht etwas für „seine Frauen“ wäre, waren die sofort Feuer und Flamme.

„Nach dem Sport am Dienstag sitzen meine Mädels hier immer zusammen beim Kaffeetrinken“, berichtet Treffleiterin Birgit Grewatsch. „Dabei kann man natürlich auch trefflich Socken stricken“. So klapperten am Dienstag in der Auguststraße 2b die Stricknadeln. Einige Frauen hatten fertige Socken mitgebracht, die sie zu Hause gestrickt hatten. „Wir haben das noch von unseren Eltern gelernt“, erklärt Brigitte Kasilke,. Ihre Nachbarin ergänzt, dass auch Handarbeit in der Schule gelehrt wurde. Jetzt strickte die Runde um die Wette, während fleißig geredet wurde wie immer. Nur der Kaffee wurde bei einigen kalt, schließlich wird ja ihre Hilfe gebraucht. Ende März sollen die Socken übergeben werden.

Aktion Sockenstricken, Awo-Treff Auguststraße 2b, Tel. 03332 520656.