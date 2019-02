Ärztehaus und OP-Zentrum

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Mehrfach schon war es angekündigt worden. Ende des Jahres soll es nun wirklich losgehen – mit dem Bau des neuen Ärztehauses im Leibnizviertels. Dies erklärte Jörg Mocek, kaufmännischer Geschäftsführer des regionalen Klinikkonzerns GLG, vorige Woche beim Neujahrsempfang. Das Grundstücksgeschäft sei perfekt, die Tinte unter den Verträgen trocken. Die Planung stehe. Dieser Tage will das Unternehmen die Bauantragsunterlagen bei der Aufsichtsbehörde in Eberswalde einreichen. „So dass wir Ende 2019 mit einem Baustart rechnen.“ Veranschlagt sei eine Bauzeit von zwölf Monaten.

Für das neue Ärztehaus hat die GLG vom Landkreis Barnim eine Fläche an der Leibniz-/Ecke Georg-Friedrich-Hegel-Straße gekauft. Am dortigen Oberstufenzentrum. Der Neubau soll das jetzige Versorgungszentrum (MVZ) an der Robert-Koch-Straße ablösen und ersetzen. Mit der Fertigstellung ziehen alle Praxen um. Gleichzeitig sei eine moderate Erweiterung möglich, um vielleicht ein oder zwei Praxen. Veranschlagt sind für das Projekt etwa fünf Millionen Euro.

Damit nimmt sich dieses Vorhaben geradezu bescheiden im Vergleich zur größten Investition und Herausforderung der GLG aus: dem geplanten Umbau und der Erweiterung am Werner-Forßmann-Krankenhaus. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Baupreise sprach Mocek von möglichen Gesamtkosten zwischen 50 und 100 Millionen Euro. Womit er schon die größte Unwägbarkeit umriss: halbwegs verlässliche Prognosen und damit Finanzierungsmodelle. Vor dem Hintergrund der gleichzeitig schwierigen betriebswirtschaftlichen Lage des Klinikums habe man sich zu einem Strategiewechsel entschlossen.

Demnach soll das Gesamtvorhaben gestreckt werden. Der Stufenplan sehe eine Realisierung über acht Jahre vor. Damit, so der Konzernchef, sinke die Belastung fürs Krankenhaus in den einzelnen Jahresscheiben. Gleichzeitig werde man die Teile Umbau und Ergänzungsbau zeitlich „tauschen“. Ursprünglich sollte es 2019/2020 mit der Erweiterung beginnen. Jetzt ziehe das Unternehmen den Umbau vor. Für die Umgestaltung im Bestand seien etwa 15 Millionen Euro kalkuliert. Kern des Vorhabens sei es, ein neues ambulantes OP-Zentrum am Standort zu schaffen.

Der Landkreis Barnim greift der Unternehmensgruppe bei diesen Investitionen finanziell unter die Arme. Schon 2017 hatten die Abgeordneten einen Zuschuss für die GLG in Höhe von fünf Millionen Euro befürwortet.

Für das dritte Projekt wiederum hat die Holding eine Förderung vom Land erhalten. Für acht Millionen Euro wird in den kommenden Monaten das Krankenhaus Prenzlau um- und ausgebaut.