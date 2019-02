Rätsel um Veltener Kita-Neubau

Roland Becker

Velten (MOZ) Beim geplanten Neubau einer Kita in Velten-Süd tauchen offenbar neue Probleme auf, die vor allem finanzieller Art zu sein scheinen. Das legen Dokumente nahe, die dieser Zeitung vorliegen.

In dem Papier wird empfohlen, „das Gesamtpaket Kita-Neubau Velten-Süd im Stadtentwicklungsausschuss mit den Erkenntnissen neu zu beraten“. Bei dem Dokument handelt es sich um das Protokoll einer gemeinsamen Sitzung von Vertretern des Rathauses und der städtischen Regionalen Entwicklungsgesellschaft (REG).

Das erstaunt insofern, dass das Stadtparlament im Februar vorigen Jahres den Bau der neuen Kita zwischen der Schulsporthalle und dem Heizkraftwerk der Stadtwerke beschloss. Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) votierte damals gegen diesen Standort. Da das Grundstück, auf dem die Kita entstehen soll, der REG gehört, muss die Stadt es erwerben. Doch dieser Weg scheint holpriger zu sein, als bislang gedacht. Dem Protokoll ist zu entnehmen, dass Rathaus und REG einen Grundstückstausch in Erwägung zogen. Für die Wiese, die die Stadt benötigt, sollte die REG von dieser das Grundstück Viktoriastraße 50 bekommen. Ein beauftragtes Wirtschaftsberaterbüro hat nun aber festgestellt, dass „ein Flächentausch mit der Viktoriastraße 50 das Ansinnen der Steuerbegünstigung nicht begünstigt.“ Gemeint ist damit wohl, dass die Stadt auch bei einem Grundstückstausch wie auch bei einem Ankauf der Fläche Kosten wie die Grunderwerbssteuer zu tragen hätte. Damit würde „der hohe Grundstückspreis“, wie es in dem Papier heißt, nochmals steigen. Diese zusätzlichen Kosten zum umgehen, könne nur mit einem Erbbaurecht erreicht werden. Dazu wiederum heißt es: „Ein Erbbaurecht wird seitens der Fördermittelbehörde und der Grundeinstellung der Stadtverordnetenversammlung als ungünstig eingeschätzt.“

Diese Annahme verwundert wiederum den Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses, Andreas Noack (SPD). Obwohl die Sitzung, die dem Protokoll zugrunde liegt, bereits Ende Januar stattfand, sei ihm noch nicht avisiert worden, dass der Kita-Bau erneut in Ausschuss behandelt werden soll. Er weiß auch nicht, woher man im Rathaus die Meinung gewonnen hat, dass das Parlament eine Erbpacht ablehnen würde. „Mit ist es egal, ob die Stadt das Grundstück kauf oder per Erbbaurecht erwirbt. Hauptsache, es kann gebaut werden.“ Er verweist darauf, dass Velten Kita-Plätze dringend nötig hat. Die Warteliste reiche bereits bis 2022. Auch vom Rathaus war im November vorigen Jahres bestätigt worden, dass bis 2022 der Bedarf die Kapazität übertreffen wird.

Auf die Frage, ob die Stadt den Kita-Neubau in Süd nochmals in den Gremien des Stadtparlaments behandeln lassen will, sagte Rathaussprecherin Ivonne Pelz: „Nein. Ich wüsste auch nicht, aus welchem Grund. Ihre Quelle ist dann nicht zuverlässig.“ Diese Quelle, das sei an dieser Stelle nochmals angemerkt, ist ein sowohl vom Stadtkämmerer Hartmut Winkler als auch Berthold Zenner, Bereichsleiter Stadtentwicklung, unterzeichnetes Protokoll.

Auffällig ist zudem, dass in dem Protokoll von einem „hohen Grundstückspreis“ die Rede ist, Pelz aber schreibt, dass „ein aktuelles Wertgutachten derzeit ermittelt wird“.

Das Papier legt zudem nahe, dass bei einer Erbbaupacht die Gefahr besteht, dass das Bauvorhaben vom Land nicht gefördert werden darf.

Noack hofft, „dass das alles jetzt nicht zu zeitlichen Verzögerungen führt“. Es habe seit dem Beschluss ausreichend Zeit gegeben, Probleme zu lösen. Er setzt darauf, dass die Kita 2021 öffnen kann.