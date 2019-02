Weg frei für Tourismusentwicklung am Strandbad

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Stadtverordneten haben grünes Licht für eine künftige touristische Entwicklung rund um das Strandbad am Wolletzsee gegeben. Die Stadt soll mit einer Bauleitplanung Baurecht für potenzielle Investoren schaffen.

Dem Ausbau des Strandbades und des umliegenden Areals am Wolletzsee zu einem touristischen Erholungszentrum steht nichts mehr im Wege. Zwar haben sich die Abgeordneten in den wochenlangen Diskussionen um die Zukunft des Wolletzseeprojektes schwer getan, doch in der Februarsitzung stimmten sie dem Vorschlag der Verwaltung zu, für das gesamte ursprüngliche Planungsgebiet eine neue Bauleitplanung aufstellen zu lassen. Damit werde künftige Entwicklung am Wolletzsee ermöglicht und Baurecht für potentielle Investoren gesichert.

Seit 1997 bemüht sich die Stadt, das Gebiet um das Strandbad touristisch aufzuwerten. Damals fassten die Stadtverordneten einen Grundsatzbeschluss zur Entwicklung des Wolletzsees, der 2010 durch die Anerkennung Angermündes als staatlich anerkannter Erholungsort Bestätigung erfuhr. Die Städtischen Werke wurden als Vorhabenträger mit der Planung und Konzeption beauftragt. Sie wollten nicht nur das Strandbad als Freizeit- und Kneipp-Anlage mit Gastronomie ganzjährig nutzbar machen, sondern auch Übernachtungsmöglichkeiten durch Ferienhäuser und einen modernen, großen Campingplatz schaffen, um dem steigenden Bedarf und den Anforderungen der Erholungsortkonzeption gerecht zu werden.

Die Planungen der Stadtwerke waren fast bis zur Genehmigungsreife vorangeschritten, doch die Finanzierung platzte Ende vergangenen Jahres, weil EU-Fördermittel nicht genehmigt wurden. Die Stadt hat das Projekt daraufhin wieder in eigene Verantwortung übernommen, will es zwar nicht selbst entwickeln, dafür aber Baurecht für Dritte sichern. Dazu muss Angermünde eine eigene Bauleitplanung aufstellen, für die sie jedoch auf große Teile der vorhandenen Planungen der Stadtwerke zurückgreifen kann.

Vorrang habe zunächst die Entwicklung des bestehenden Strandbades, jedoch wolle man das gesamte von den Stadtwerken geplante Areal einschließlich Schäferberg, Kiefernwald und Halbinsel auch in die neue Planungskulisse einschließen. Für die Fläche, die im Außenbereich und im Biosphärenreservat liegt, wird nämlich nur einmal eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Beschränkt sich die Bauleitplanung jetzt nur auf das Strandbad, wäre die Chance für spätere Entwicklungen darüber hinaus für immer vertan, plädierte Bürgermeister Frederik Bewer für eine Entscheidung mit Weitblick. Das bedeute nicht, dass die Stadt selbst bauen müsse.

Bei den Fraktionen von SPD und Linke traf dieser Vorschlag von Anfang an auf Zustimmung. CDU und Ländliche Bürgergemeinschaft, die schon das Stadtwerkeprojekt kritisierten, bleiben jedoch unversöhnlich. Die Ländlichen wollten stets lediglich das Strandbad mit Gaststätte modernisieren, so Burkhard Grambauer. „Wollen die Angermünder überhaupt einen neuen Campingplatz? Dann kommen noch mehr Leute zum Strand, wo jetzt schon kaum Platz ist.“ Bürgermeister Bewer entgegnete, dass die Besucherzahlen trotz des Supersommers dramatisch eingebrochen sind. Heiko Poppe (Linke) warf ein, dass es immer schwerer werde, Betreiber für den Imbisskiosk zu finden. Eine neue Gaststätte nur für das Strandbad sei unwirtschaftlich.

Doch auch Volkhard Maaß (CDU) bleibt hartnäckig seiner ablehnenden Haltung treu und forderte, die in den Jahren zuvor heftig umstrittene Halbinsel aus dem Planungsbereich herauszunehmen, um den dort bestehenden Campingplatz zu erhalten.

Bewer erinnerte, dass Entwicklung und Investitionen auf der Halbinsel schon jetzt unmöglich sei, weil sie zum Außenbereich zählt. Um sie gegebenenfalls entwickeln zu können, müsse sie in die Bauleitplanung integriert werden. Wie sie künftig genutzt wird, sei jedoch noch nicht Gegenstand dieser Planung.

Frank Bretsch (SPD) mahnte, sich als Stadt und künftiges Mittelzentrum nicht freiwillig der Möglichkeiten zu berauben, den Wolletzsee perspektivisch touristisch ausbauen zu können. Die nächste SVV und künftige Generationen hätten sonst dazu keine Chance mehr.

Die SVV stimmte mit Gegenstimmen von Burkhard Grambauer, Karl-Friedrich Stolpe und Gerhard Scholze (LBG) sowie Volkhard Maaß und Wolfgang Riedel (CDU) für eine Bauleitplanung für das gesamte Areal.