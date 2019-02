Das doppelte Hebewerk

Viola Petersson

Niederfinow (MOZ) Die Kanalbrücke ist im Wesentlichen fertig. Der Trog ist mit Wasser befüllt. In puncto Maschinenbau biegt der Bauherr, das Wasserstraßenneubau Berlin, mit dem neuen Schiffshebewerk sozusagen auf die Zielgerade ein. Am Rechner laufen viele Komponenten der Steuerung schon.

Außen das große Buddeln, innen die letzten Maschinenbauarbeiten. So lässt sich das aktuelle Bild auf der Großbaustelle in Niederfinow in unmittelbarer Nachbarschaft zum alten Schiffshebewerk beschreiben. Der Trog ist seit Wochen mit Wasser gefüllt. Sogar mit etwas mehr als im späteren normalen Betrieb. „Wir haben jetzt einen etwa 20 Zentimeter höheren Wasserstand“, erklärt Klaus Winter, Leiter der Bauüberwachung. Und: Der Trog ist dicht. „Er verliert kein Wasser, es gibt kein Leck“, so Winter. Auch die Drehsegmenttore würden einwandfrei funktionieren, wie Tests gezeigt haben. Gleiches gelte für die Gegengewichtsanlage, die den Trog hält.

Das Nass im Trog sorge für eine gleichmäßige Belastung. Die sei wichtig, um die restlichen Arbeiten am und rund um die Wanne zu erledigen. In drei Antriebshäusern seien die Antriebswellen drin. Im vierten erfolge dieser Tage die Montage. Es schließe sich der Einbau der Gleichlaufwelle, die die Antriebe miteinander verbindet, an. Die Drehriegel, Herzstück des zentralen Sicherungssystems, werden jetzt ebenfalls komplettiert. In maximal zwei Monaten sollten alle wesentlichen Maschinenbauteile montiert sein, so der WNA-Vertreter.

Dann kämen die „Strippenzieher“. Sprich: Die Elektriker, Elektroniker und IT-Spezialisten betreten die „Bühne“. Die gesamte Steuerungstechnik müsse installiert werden. Etliche Schaltschränke stehen schon. Ein Schwerpunkt sei dabei natürlich der Bedienstand hoch oben im 13. Stockwerk. Auch dort sei man „auf der Zielgeraden“. Einige Räume in dieser Ebene seien sogar schon gemalert.

Kanalbrücke und oberer Vorhafen seien unterdessen fertiggestellt. „Da fehlen nur noch Kleinigkeiten wie Geländer, Lampen und Kameras.“ Aktuell prägen Erdarbeiten die Szenerie vor Ort. Das Tiefbauunternehmen hat mit der Gestaltung der Außenanlagen begonnen. Dazu gehören etwa Entwässerungsmulden. „Vorige Woche wurden der Trink- und Schmutzwasseranschluss hergestellt“, so Winter. Damit sei gewissermaßen der „Hausanschluss“ realisiert. Eine Grundvoraussetzung, um das Hebewerk in Dienst zu stellen.

Am unteren Vorhafen, die letzte Etappe des Millionen schweren Vorhabens, werden derzeit Massen bewegt. Etwa 50 Prozent des Aushubs sei schon realisiert, sagt Matthias Münster, der für dieses Teilprojekt seitens des WNA verantwortlich zeichnet. Gleichwohl gebe es etwas Verzug. Das Ankersystem musste gewechselt werden. Zudem habe die Abfallbehörde Nachforderungen gestellt. Erfreulich sei hingegen, dass „sich der Torf optimal verhält“. Was keineswegs selbstverständlich sei oder hundertprozentig sicher war. Immerhin handelt es sich bei der Umlagerung, das WNA spricht vom „milieugleichen Einbau“, um eine Premiere. Der Bauherr betritt mit diesen Arbeiten selbst Neuland.

Während sich auf der Baustelle also vor allem die Bagger bewegen, sind es wenige Meter entfernt am alten Schiffshebewerk der Trog und die Schubverbände. Nach der obligatorischen Wintersperre hat der Fahrstuhl von 1934 am Montagmorgen pünktlich wieder seinen Betrieb aufgenommen. „Oben lagen bereits 13 Schiffe und warteten auf die Freigabe“, so Betriebsleiter Jörg Schumacher. Während der siebenwöchigen Pause startete eine große Bauwerksinspektion, die bis zum Winter 2019/20 fortgesetzt wird. Und: Es wurden wieder Seile gewechselt. Insgesamt diesmal 14 – und damit fünf mehr als geplant. Vorgesehen ist für die kommenden Monate noch ein Test, bei dem eine neue Technologie des Seilwechsels ausprobiert werden soll, kündigt Schumacher an. Denn: Das Thema Tau-Austausch wird die Mannschaft bei insgesamt immerhin 256 Exemplaren noch weiter beschäftigen. Bislang – seit 2014 – wurden 26 erneuert.

Das Informationszentrum des WSA ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet; auch die Besucherplattform auf dem alten Hebewerk ist seit Montag wieder zugänglich.