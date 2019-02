Trump und Kim – Wiedersehen in Hanoi

Felix Lee

Hanoi Das erste Treffen von Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bezeichnete der US-Präsident noch als „historisch“. Dabei blieben die Ergebnisse beim Gipfel in Singapur vage. Und Fortschritte in den Verhandlungen hat es seitdem auch keine gegeben. Wird es in Hanoi anders?

So glamourös wie vor neun Monaten beim ersten Gipfel in Singapur zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un und US-Präsident Donald Trump dürfte es in Hanoi nicht zugehen. Vietnams Hauptstadt, die im Vergleich zur Glitzerstadt Singapur geradezu heruntergekommen wirkt, bietet gar nicht die Kulisse dafür. Und auch das internationale Interesse an diesem zweiten Treffen scheint geringer zu sein. In den USA sind derzeit die Blicke sehr viel stärker auf die Staatskrise in Venezuela gerichtet als auf den Atomkonflikt in Ostasien.

Dabei dürfte es beim Gipfel in Hanoi um sehr viel mehr gehen als in Singapur. Beim ersten Treffen konnten sich die beiden eigenwilligen Machthaber noch damit herausreden, es sei ja bereits ein Erfolg, dass es überhaupt erstmals zu einem Treffen zwischen einem nordkoreanischen Machthaber und einem amtierenden US-Präsidenten kommt. Solch symbolträchtige Bilder reichen nun nicht mehr aus. Von Trump und Kim wird erwartet, dass sie die als „historisch“ gefeierte Annäherung mit Substanz füllen.

Beide Staatschefs sind am Dienstag in der vietnamesischen Hauptstadt zu dem zweitägigen Gipfel eingetroffen, Trump mit der Air Force One, Kim kam mit seinem gepanzerten Luxuszug angereist. Heute Abend wollen sie sich treffen. Zumindest die letzten Twitter-Einträge des US-Präsidenten stimmen zuversichtlich, dass es in Hanoi tatsächlich zu einer Annäherung kommen könnte. Er habe ein „großartiges Verhältnis“ zu dem nordkoreanischen Machthaber, twitterte Trump.

Bereits Anfang des Monats hatte der US-Präsident das einzige noch stalinistisch regierte Land gelobt. Unter der Führung von Kim Jong Un werde Nordkorea eine „andere Art von Rakete werden – eine wirtschaftliche“, twitterte Trump. Noch 2017 hatte er den nordkoreanischen Machthaber vor der UN-Generalversammlung als „Irren“ und „Raketenmann“ beschimpft und damit gedroht, ihn zu „vernichten“.

Allerdings hat der US-Präsident seine Ziele deutlich zurückgeschraubt. Vor einem Jahr hatte er noch versichert, eine Annäherung mit dem Regime in Pjöngjang werde es nur geben, wenn Nordkorea komplett auf seine Atomwaffen verzichte und auch nichts davon mehr produziere. Am Sonntag twitterte Trump: Er sehe keine Eile für Nordkorea, Beweise für die Aufgabe seiner Waffen zu liefern. „Ich will nur keine Tests. Solange es keine (Waffen-)Tests gibt, sind wir glücklich.“

Zwar hatte sich Kim beim Gipfel in Singapur grundsätzlich zu einer „vollständigen Denuklearisierung“ bereit erklärt. Konkret wurde er aber nicht. Der nordkoreanische Machthaber fordert von Washington glaubwürdige Sicherheitsgarantien und eine Lockerung der Sanktionen. Das streng isolierte Land leidet seit Jahrzehnten immer wieder unter Nahrungsmittelknappheit. Das Problem könnte sich aufgrund der Sanktionen zuletzt verschärft haben. Nordkorea bat bereits die Vereinten Nationen um humanitäre Hilfe. Fortschritte in den Verhandlungen hat es auf beiden Seiten nicht gegeben. Im Gegenteil: Zwischenzeitlich drohte Kim mit dem Abbruch der Gespräche.

Führende US-Demokraten im Senat fordern nun von Trump „greifbare Ergebnisse“. Oppositionsführer Chuck Schumer kritisierte Trumps bisheriges Vorgehen. Das Treffen in Singapur habe „dem Anführer des vielleicht repressivsten Regimes der Welt“ bloß Akzeptanz auf globaler Ebene gegeben, „während es unsere Politik des maximalen Drucks und der Sanktionen effektiv untergrub“.

Schumer bezieht sich auf Einschätzungen des US-Geheimdienstkoordinators Dan Coats. Dieser hatte im Januar vor dem US-Kongress ausgesagt, während der Iran derzeit nicht an Atomwaffen bastele, betreibe Nordkorea sein Programm ungeachtet dessen weiter. Steve Biegun, Trumps Sondergesandter, gab vor Kurzem zu, dass sich Trump und Kim noch nicht einmal auf eine Definition geeinigt hätten, was Denuklearisierung konkret heiße.

Die Hoffnungen ruhen derzeit auf Südkoreas Präsidenten Moon Jae In. Moon wird persönlich zwar nicht in Hanoi dabei sein. Doch er arbeitet seit Monaten an einem möglichen Fahrplan. Aus dem Präsidentenpalast in Seoul ist zu hören, Nordkoreas Machthaber Kim habe dem südkoreanischen Staatsoberhaupt bereits zugesagt, den Nuklearkomplex Yongbyon abzubauen und internationale Inspekteure zuzulassen, falls die USA entsprechende Gegenleistungen erbringen würden. In Yongbyon betreibt Nordkorea unter anderem eine Wiederaufbereitungsanlage, die waffenfähiges Plutonium herstellen kann.

Bleiben in Hanoi konkrete Ergebnisse aus, dürfte allerdings auch für Moon innenpolitisch der Druck steigen. In Südkorea gibt es einflussreiche Kräfte, die eine Annäherung an den Norden der koreanischen Halbinsel gar nicht wollen. Sie sähen sich in ihrer Skepsis bestätigt.