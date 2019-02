Bürokratie trübt Freude über Bau

Ständig auf der Baustelle: Victoria-Präsident Roland Bienwald vor dem Anbau, in dem moderne Umkleide- und Sanitärräume entstehen. © Foto: Doris Steinkraus/MOZ

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Ohne Winterpause wird am Funktionsgebäude des EWE-Sportplatzes in der Robert-Koch-Straße gebaut. Der Bauherr ist sehr zufrieden mit der Arbeit der Handwerker. Probleme bereiten hingegen die Finanzierungsmodalitäten.

„Was die Baufirmen hier leisten, das ist schon spitze“, lobt Roland Bienwald, Vorsitzender des SV Victoria. „Ohne das gute Miteinander und die Baubetreuung durch das Planungsbüro pro3 könnten wir den Trainings- und Spielbetrieb unserer 14 Mannschaften gar nicht absichern.“ Der EWE-Sportplatz sei ungeheuer wichtig, da man im Winter nur dort auf dem Kunstrasen spielen könne, erklärt der Victoria-Boss. Die Spieler, Betreuer und Schiedsrichter würden vorübergehend auch mit der Containervariante zurecht kommen, die allerdings im Monat 1500 Euro koste. Deshalb zähle jede Woche, die der Anbau und damit das gesamte Gebäude wieder nutzbar wird. Am Bau wirken nur Firmen der Region, von Stahnke Bau Manschnow über die Bauhauptfirma Martin Giering Manschnow bis hin zu Fensterbau Müller Manschnow, Holz/Dach Jaß Libbenichen und Elektro Krautzig aus Seelow. Im alten Trakt wurden Wände herausgerissen und die Räume für Einbauten vorbereitet. Im Anbau agieren die Heizungs- und Sanitärbauer. Sowohl der künftige neue Eingangsbereich als auch die alte Terrasse haben einen Überbau erhalten. Anfang März werden die letzten Lose – Maler und Fliesen – vergeben. Mit dem Landschaftsarchitekten Andreas Kittner sind die Außenanlagen durchgeplant, einschließlich Parkplatzbau und barrierefreiem Zugang. Roland Bienwald hofft, dass bis Juni alles geschafft ist. Die Trainerüberstände und die Barrieren am Spielrand sind bereits erneuert worden, ebenso die moderne Anzeigetafel. Als letztes kommt jetzt noch eine Ballfangzaunanlage hinzu.

Bei aller Freude über den Anbau ist Bienwald mächtig geladen. „Hätten wir als Verein vorher gewusst, was uns mit diesem Förderinstrument erwartet, wären wir einen anderen Weg gegangen“, sagt er. Minister Jörg Vogelsänger reise durchs Land und verteile euphorisch Leader-Fördermittel, ohne die Empfänger zu warnen, welch ein Bürokratismus daran hänge. „Wir haben im Oktober die ersten Abrechnungen über 200 000 Euro beantragt. Bis heute haben wir keinen Cent bekommen. Ohne die Unterstützung der Sparkasse und der EWE würde hier schon längst nicht mehr gebaut.“

Er fragt, wie ein Verein so viel Geld vorschießen soll, zumal er nicht Eigentümer des Areals ist und nicht damit auch keinen Kredit für eine Zwischenfinanzierung aufnehmen könnte. Ohne die Unterstützung der Stadt, vor allem in Person von Bauamtsleiter Jörg Krüger, hätte der Verein ohnehin schon kapituliert. Mit solchen Programmen werde das Ehrenamt nicht ermutigt, sondern demotiviert. Das könne auch eine Fördersumme von 621 000 Euro – die Stadt schießt 250 000 Euro Eigenmittel zu – nicht wett machen. „Diese Verzögerungen sind ein Alptraum für uns. Und das, obwohl uns durch eine zusätzliche externe Prüferin wiederholt korrekte Abarbeitung und Bauabläufe bescheinigt wurden“, so Bienwald. Nicht nachzuvollziehen sei auch, dass WC-Deckel, WC-Bürsten. Papierspender sowie Umkleidebänke und Schränke im Nachhinein als nicht förderbar eingeordnet wurden. „Uns fehlen damit 23 200 Euro, die wir jetzt einwerben müssen. Denn sonst nutzt uns der schöne Neubau nichts.“