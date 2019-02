Karl Nendel gestorben: Ein Leben für die Mikroelektronik

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Er war einer der prägenden Köpfe der DDR-Wirtschaft. Vor zwei Jahren sorgte er mit seiner Autobiografie für Gesprächsstoff. Nun ist Karl Nendel mit 85 Jahren in Frankfurt (Oder) gestorben.

„Ich war vom Konzept der Vergesellschaftung überzeugt. Nur gab es leider ein paar Fehlentwicklungen.“ Mit diesen Sätzen auf den letzten Seiten seiner 2017 erschienenen Autobiografie brachte Karl Nendel auf den Punkt, was ihn und andere DDR-Wirtschaftsbosse zum Ende ihres Lebens antrieb: Erzählen, wie es aus ihrer Sicht war. Ohne der DDR nachzuweinen, aber voller Stolz darauf, den Laden am Laufen gehalten zu haben. Lange hatten sie nach der Wende geschwiegen. „Jetzt reden wir“, hieß deshalb vor einigen Jahren auch eine Gesprächsreihe mit früheren Kombinatsdirektoren.

Karl Nendel, einer der Väter des sagenumwobenen Ein-Megabit-Chips, mit dem die DDR den Anschluss an die Weltspitze schaffen wollte, stand als „überzeugter DDR-Bürger“ bis 1989 voll hinter diesem Staat und der SED. Als „real denkender Marxist“ wiederum sah er später ein, dass es einfach nicht funktionieren konnte. Die massenhafte Enteignung und Verstaatlichung von Betrieben in den 1960er- und 1970er-Jahren etwa sei ein Kardinalfehler gewesen. Damit habe man den Mittelstand vernichtet. Die staatlichen Betriebe „konnten nie die Kreativität von privaten mittelständischen Betrieben entwickeln“.

Aber das erkannte er erst nach der Wende. Bis dahin legte er eine Bilderbuchkarriere hin, die ganz anders und doch auch ähnlich der eines Wirtschaftslenkers aus dem Westen verlief. 1933 in der Nähe von Chemnitz geboren, wuchs Karl Nendel in einem Ort bei Leipzig auf, den es heute nicht mehr gibt. Für die Braunkohle abgebaggert. Er machte eine Elektriker-Lehre, und weil ihm das nicht genügte, parallel noch eine Ausbildung zum Elektromotorenwickler. Ab 1952 studierte er ohne Abitur, 1956 war der fertige Elektroingenieur schon Bauleiter in einem Kohlebetrieb.

Was genau ihm an der DDR gefiel, sagt er in seiner Biografie nicht. Warum er schon mit 20 in die SED eintrat, erklärt er ebenfalls nicht. Aber der Schritt half ihm zweifellos. Bereits im Frühjahr 1961 rief ihn der Staatsapparat nach Berlin, zuerst in Kohle-Angelegenheiten. Kurz darauf, mit gerade einmal 30 Jahren, war er Chef der Abteilung Elektronische Industrie im Volkswirtschaftsrat der DDR. Ab 1967 schließlich war er bis zur Wende Staatssekretär im Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik.

„Nicht nur sein kluger Kopf hat ihm auf diesem Weg geholfen. Er war durchsetzungsstark, unnachgiebig, hart gegen sich selbst und gegen andere“, sagt seine Biografin Katrin Rohnstock. Er selbst bedauert, wie er für die Arbeit seine Familie vernachlässigte und wie „Revolver-Karl“, so sein Spitzname, mit Kollegen umsprang, die zu lasch agierten. Einen Werksleiter setzte er vor die Tür, weil er zu wenig dagegen unternahm, dass seine Leute in ihrer Arbeitszeit Skat spielten. Einen anderen, der zu viele Ausreden für diverse Defizite lieferte, schrie er so lange an, bis der Mann einen Herzinfarkt erlitt. Man wollte doch Weltspitze sein, auch wenn sich das als Illusion entpuppte, so erklärte Nendel rückblickend seinen extremen Ehrgeiz.

Dass so ein Macher-Typ mit seinen Vor- und Nachteilen auch im Westen gefragt ist, zeigte Nendel nach der Wende. Unter anderem führte er ein früheres Robotron-Werk in die Marktwirtschaft. Mit 72 setzte er sich in Müncheberg zur Ruhe und züchtete fortan Bienen.

Jeder seiner Schritte ist in der dicht geschriebenen Autobiografie anekdotenreich nachgezeichnet. Im Sommer 2018 trat Karl Nendel bei einer Lesung in Berlin zum letzten Mal öffentlich auf, schon gezeichnet von langer Krankheit. Bereits am 5. Februar dieses Jahres ist er in Frankfurt im Krankenhaus gestorben, wie Katrin Rohnstock mitteilte.