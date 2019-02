Neuanlauf im Kurviertel

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Ausschuss für Bau- und Ordnungsangelegenheiten beriet am Montag über die Bereitstellung von Fördermitteln für die Sanierung und Umnutzung der Grundstücke Heilige Hallen 1 und 3 zum Hotel. Dabei störten sich Mitglieder des Gremiums nicht nur am Begriff „Hotel“.

Der Beschlussvorschlag inklusive Sachdarstellung zu den Grundstücken Heilige Hallen 1 und 3 in Bad Freienwalde ist wie alle anderen öffentlichen Sitzungsunterlagen im Ratsinformationssystem über die Internetseiten der Stadt einsehbar. Darin heißt es: „Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Vorhaben – Sanierung und Umnutzung der denkmalgeschützen Gebäude Heilige Hallen 1 und 3 zu einem Hotel – des Eigentümers des Grundstückes durch die Bereitsstellung von maximal 1 772 000 Euro Städtebaufördermittel, bei Einhaltung der Festlegungen der Städtebauförderungsrichtlinie und Nachweis des Eigentümers über ein schlüssiges Finanzierungskonzept, zu unterstützen.“

Noch bevor sich am Montagabend der Ausschuss für Bau- und Ordnungsangelegenheiten mit dem Thema befasste, hatte sich Detlef Malchow unter dem Titel „Das geschenkte Hotel“ an die Abgeordneten und diese Zeitung gewandt. In seinem Schreiben kritisiert der Kurstädter unter anderem, dass Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) noch vor der Kommunalwahl am 26. Mai versuche, „möglichst viele Projekte durchzupeitschen“.

Der Ausschussvorsitzende Udo Schonert (SPD) erwähnte es kurz. Offenbar war die E-Mail aber noch nicht allen Ausschussmitgliedern bekannt. Dennoch wurde deutlich, dass auch sie Zweifel haben. So fragte Hans Ulrich Lanäus (sachkundiger Einwohner) unter anderem, ob es sich nicht eher um Ferienwohnungen handelt und störte sich an den Gemeinschaftsbädern. Wobei es sich dabei laut der Zeichnungen um Bäder eines Appartements handelt, wie Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Tiefbau im Rathaus, erläuterte. Er sprach in dem Zusammenhang von 13 Appartements und einem Bedarf, der mit dem künftigen Hauptnutzer abgestimmt sei. Dabei handele es sich um die Fachklinik und Moorbad GmbH, die 300 000 Euro für die Ausstattung und Möblierung zugesagt habe.

„Ich weiß, wie dringend wir ein solches Angebot benötigen“ sagte Sybille Knospe (Linke), äußerte angesichts des Zustands weiterer Immobilien des Eigentümers in der Stadt aber ebenfalls Bedenken. Ulrike Heidemann als sachkundige Einwohnerin hob positiv hervor, dass jetzt ein Entwurf für die Grundstücke in unmittelbarer Nähe zum Kurmittelhaus vorliegt. Mit der zugesagten Nutzung durch die Fachklinik werde allerdings das Problem fehlender Hotelzimmer in der Kurstadt nicht gelöst.

Rainer Texdorf erinnerte daran, dass es schon einmal einen Bauantrag gab, der vom Eigentümer zurückgezogen worden sei. Zudem gebe es für das Vorhaben eine Kreditzusage der Sparkasse Märkisch-Oderland. Sowohl Jörg Grundmann (Linke) als auch Udo Schonert bezeichneten es als gut, dass jetzt an sensibler Stelle im Kurgebiet eine Entscheidung gefällt werden soll. Ohne öffentliche Förderung sei das Vorhaben nicht realisierbar. Während Jörg Grundmann den Beteiligten Erfolg wünschte und dies dann als „tolle Geschichte“ sieht, sprach Udo Schonert von einem weiteren Schritt, die Forderungen des Landesfachbeirats für Kurorte und Heilbäder zu erfüllen.

Der Ausschuss sprach sich schließlich mit drei Ja-Stimmen bei einer Enthaltung klar zugunsten des Vorhabens aus.