Freie Schule will wachsen

Mara Kaemmel

Woltersdorf (MOZ) Es fehlt Platz, die Miete droht unbezahlbar zu werden: Die Freie Schule Woltersdorf will in der Vogelsdorfer Straße bauen und in der Blumenstraße ausziehen. Bei den ersten Gemeindevertretern erntete das Projekt schon einmal jede Menge Lob.

Mit ersten Skizzen hat Andrea Wolter das Neubauprojekt der Freien Schule im Sozialausschuss vorgestellt – und bekam ein durchweg positives Feedback. Als geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Trägervereins erläuterte sie das Vorhaben, bei dem 120 Schul- und 55 bis 60 Kindergartenplätze auf einem 10 400 Quadratmeter großen Grundstück in der Vogelsdorfer Straße geschaffen werden sollen. Das Gelände ist im Bebauungsplan als Sondergebiet für ein Bildungszentrum ausgewiesen. „Unsere Schule könnte da gut hinpassen“, sagte sie.

Die Freie Schule hat seit zehn Jahren ihr Domizil in einem Altbau in der Blumenstraße. Maximal 84 Kinder können hier nach einem reformpädagogischen Konzept unterrichtet werden. Für jeden neuen Jahrgang stehen nicht mehr als zwölf Plätze bereit – drei Mal so viele Bewerbungen gehen ein. Außerdem fehlt eine Turnhalle. „Die Situation ist misslich“, erklärte Andrea Wolter. Der Mietvertrag wurde dennoch bis Juli 2021 verlängert, in der Hoffnung, dass bis dahin ein Neubau steht. „Der Standort ist recht ideal, weil wird dort niemanden stören und Wald in der Nähe ist.“

Der beauftragte Architekt hat inzwischen zwei grobe Varianten für das Neubauvorhaben entwickelt. Bei der Variante „Campus“ handelt es sich um drei Baukörper mit einer Grundfläche von 1300 Quadratmetern, die Schule könnte bei Bedarf um weitere Gebäude erweitert werden Die Variante „Wabe“ ist architektonisch anspruchsvoll. Der Baukörper mit wabenförmiger Grundstruktur nimmt eine Grundfläche von 2359 Quadratmetern ein.

Der Kreditrahmen des Trägervereins lässt allerdings große Sprünge nicht zu. „Die Eltern sind nicht reich, wir können maximal 2,2 Millionen Euro Kredit finanzieren“, erklärte Andrea Wolter. Im Grunde reicht das Geld gerade mal für einen Bau mit 800 Quadratmetern Grundfläche. Sie wandte sich deshalb mit einer Bitte an den Ausschuss: „Wir sind bereit unsere Zeit, unsere Kraft und unser Geld in dieses Projekt zu stecken, aber wir brauchen dafür die Unterstützung der Gemeinde.“

Stefan Grams (WBF) erwiderte: „Wir befürworten das Projekt.“ Auch Monika Kilian (SPD) erklärte begeistert: „Ich persönlich finde das Wabenmodell toll. Die Finanzierung ist eine Hürde, aber ich kann da nur zustimmen.“ Doch auch der Gemeinde sind im Haushalt enge Grenzen gesetzt. Stefan Grams fragte deshalb: „Was können wir tun?“

Sozialamtsleiterin Jenny Loponen erklärte: „Wir brauchen zuerst ein Votum von Ihnen. Wenn Sie für dieses Projekt sind, dann können wir uns um Fördermöglichkeiten kümmern.“ Bei positivem Votum würde das Jugendamt das Projekt unterstützen, da zusätzliche Kita-Plätze entstehen, die laut Kitabedarfsplan ohnehin in den nächsten Jahren geschaffen werden müssen. Nacheinander meldeten sich die Ausschussmitglieder zu Wort, um ein positives Statement abzugeben. Alle sieben stimmten am Ende mit Ja. Zustimmung mit vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung gab es auch im Bauausschuss. Als nächstes berät nun die Gemeindevertretung.