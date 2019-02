Bigband-Klasse geht in neue Runde

Thomas Berger

Neuenhagen Was erfolgreich ist, soll fortgesetzt werden, sagen sich die Musiklehrer am Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN) und haben dabei auch den Rückhalt der Schulleitung. Inzwischen steht fest, dass es analog zur im Spätsommer gestarteten 7b auch im kommenden Schuljahr unter den neuen Siebt-klässlern wieder eine Bigband-Klasse geben soll. „An sechs Grundschulen waren wir werbend unterwegs, haben inzwischen 34 Interessierte“, berichtet Jonathan Stroh, der als Dritter im Bunde das schon jahrelang eingespielte engagierte Musiklehrerduo Tobias Penzel und Jakob Fraatz ergänzt. Diese vorläufige Infotour sei überaus ermutigend, wenngleich natürlich Voraussetzung sei, dass die betreffenden Schüler auch die Aufnahme ans EGN schafften.

Zunächst war für das laufende Schuljahr ja nur eine Bläserklasse angedacht gewesen, die dann aber zur Bigbandbesetzung aufgestockt wurde. Während für die bisher von Tobias Penzel betreute Rhythmusgruppe (Gitarre, Klavier/Keyboard, Bass bzw. Schlagzeug) gewisse Vorkenntnisse aus der Musikschulausbildung nötig seien, ist die Ausbildung an Saxofon, Klarinette, Trompete und Posaune in der neuen Klasse ganz auf Neueinsteiger ausgerichtet. In den drei praktischen Wochenstunden alternativ zum regulären Musikunterricht gebe es die Möglichkeit, das jeweilige Blasinstrument von Grund auf zu erlernen (eine Stunde), erklärt Stroh. Zugleich wird aus den Schülern ein musizierfähiges Ensemble geformt (zwei Stunden), das im Team das schulische Leben bereichern soll. Einen Vorgeschmack gab es beim ersten Auftritt der jetzigen Bigbandklasse unlängst zum jährlichen Schülerkonzert.

Noch einmal stellen die Mädchen und Jungen am Mittwoch, 6. März, um 17 Uhr beim Infoabend in der Mensa ihr bisher schon in so kurzer Zeit erworbenes Können unter Beweis. Interessenten sind zu diesem Termin ausdrücklich willkommen, wirbt Jonathan Stroh. Der monatliche Kostenbeitrag von 45 Euro deckt Leihgebühr, Versicherung und Wartung des Schulinstruments sowie das Honorar des beteiligten Musikschullehrers ab. Die Bigbandklasse ist jeweils auf zwei Jahre Laufzeit ausgerichtet, danach kann in Schul-Bigband, Brass-Band oder Band-AG weitergespielt werden. (bg)

Anmeldung und weitere Informationen am 6. März und unter egn-blaeserklasse@gmail.com per Mail.