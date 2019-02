Ein entbehrlicher Antrag

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen soll nach dem Willen des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr in Bernau nicht ausgesetzt werden. In der jüngsten Sitzung des Gremiums stimmten vier Mitglieder gegen den Antrag von BVB/Freie Wähler. Es gab lediglich zwei Ja-Stimmen, außerdem eine Enthaltung.

Thomas Strese begründete den politischen Vorstoß seiner Fraktion mit dem großen Wunsch in der Bevölkerung nach Abschaffung der Beiträge. Dies habe die Volksinitiative mit rund 108 000 Unterschriften eindrucksvoll gezeigt. „Die Landesregierung arbeitet dem Vernehmen nach an einen entsprechenden Gesetzentwurf“, so der Stadtverordnete. Es wäre daher ungerecht, relativ kurz vor einer Entscheidung die Anlieger noch zur Kasse zu bitten. Die Kommune sollte daher ihren Willen zur Beendigung der Beitragserhebung manifestieren und konkret umsetzen. Dies diene nicht nur der Vermeidung von Frustrationen bei betroffenen Anliegern, sondern verringere auch unnötigen Verwaltungsaufwand.

„Ich bin gegen die Aussetzung und auch gegen die Pläne der Landesregierung“, sagte anschließend Ingrid Pommeranz. Das Geld müsse schließlich irgendwo herkommen, im schlimmsten Fall müssten die Grundsteuern erhöht werden, so die sachkundige Einwohnerin.

Die Stadtverwaltung hatte in ihrer Stellungnahme darauf verwiesen, dass die Beitragspflicht für die Ortsdurchfahrt Schönow und für die mit neuer Beleuchtung ausgestatteten Straßen in Birkholzaue bereits 2018 entstanden ist. Die anstehende Erhebung sei bereits durch die Verwaltung bis nach dem Beschluss des Änderungsgesetzes zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge verschoben worden, heißt es. Alle anderen laufenden oder beginnenden Baumaßnahmen würden frühestens zum Herbst 2019 fertiggestellt. Das sei auf jeden Fall nach dem von den Regierungsfraktionen angekündigten Termin des Änderungsgesetzes. Elke Keil (SPD) erklärte in der Diskussion, dass sie dem Antrag nicht zustimmen werde. Er sei entbehrlich und sollte von der einreichenden Fraktion zurückgenommen werden.

Nach Einschätzung von Ulf Blätterlein (CDU) sind vor allem Bürger in Schönow verunsichert. Sie befürchteten, dass Straßen wegen des Antrags nicht ausgebaut werden. Dem trat Baudezernent Jürgen Jankowiak entgegen. Die Aussetzung beziehe sich auf bereits durchgeführte Maßnahmen, betonte der leitende Rathausmitarbeiter. Weitere Vorhaben würden im Herbst beginnen. Es hänge dann von der Rechtslage ab, ob dafür Beiträge erhoben werden, so der Dezernent.

Über den Antrag wird die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 7. März endgültig entscheiden.