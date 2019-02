Kita-Neubau und Brückensanierung

Ines Weber-Rath

Zeschdorf (MOZ) Die Gemeinde Zeschdorf will in diesem Jahr weitere drei Großprojekte verwirklichen und dafür tief in die Tasche greifen: Mit dem Haushaltsplan haben die Abgeordneten Investitionen mit einem Volumen von mehr als 1,5 Millionen Euro beschlossen. Rund 600 000 Euro muss die Kommune aufbringen, der Rest sind Fördermittel.

Größtes Vorhaben ist der Neubau eines Hauses für die Petershagener Kita „Kleine Strolche“. Vorausgesetzt, die Baugenehmigung trifft rechtzeitig ein, wie Bürgermeisterin Margot Franke zu bedenken gab. Die Baukosten sind auf 970 000 Euro veranschlagt. 727 000 Euro davon sollen gefördert werden. Die marode Brücke am Neuen Damm in Alt Zeschdorf soll seit 2017 erneuert werden. Doch die Arbeiten sollten deutlich teurer werden, als gedacht. Sie wurden ein zweites Mal ausgeschrieben. Ergebnis: Der Neubau wird rund 450 000 Euro kosten, davon fördert das Land 352 000 Euro.

Drittes Großprojekt ist die Sanierung der Verbindungsstraße von Alt Zeschdorf nach Hohenjesar, die Straße Am Seeberg. Zu den Kosten für die Fahrbahnerneuerung in Höhe von 157 000 Euro kommen 93 500 Euro für den Einbau von Biberschutzmatten. Denn die in den Seen beidseits der Straße lebenden Nager haben die Straße unterhöhlt. Die Gemeindevertreter und die Lebuser Amtsverwaltung gehen davon aus, dass das Land den Biberschutz zu 100 Prozent erstattet. Auf den jährlichen Unterhaltungskosten von 2500 Euro bleibt die Kommune sitzen.

Rund 52 000 Euro lässt sich die Gemeinde Zeschdorf den Bau neuer Straßenleuchten am Neuen Damm und Am Seeberg kosten. Dafür werden – falls der Landtag diese nicht vorher per Gesetz grundsätzlich kippt – Anliegerbeiträge fällig.

Rein rechnerisch fehlen im Haushaltsplan der Gemeinde in diesem Jahr 276 800 Euro, um die Ausgaben zu decken. Das machte Benita Nickel aus der Lebuser Kämmerei in der jüngsten Beratung der Abgeordneten deutlich. Doch die Rücklage ist groß genug, um den Fehlbetrag auszugleichen. Am Ende des Jahres sollen im „Sparstrumpf“ der Kommune noch knapp 300 000 Euro sein.

Die Abgeordneten haben den Haushaltsplan mit einer Enthaltung beschlossen: Döbberins Ortsvorsteher Mario Hartmann verweigerte die Zustimmung aus Ärger darüber, dass der Kauf eines Häckslers für seinen Ortsteil gestrichen wurde. Die Mehrheit der Abgeordneten sei der Meinung, dass die wochenweise Leihe eines solchen Gerätes ausreicht, erklärte Margot Franke.

Von den Gesamtausgaben der Gemeinde in Höhe von rund drei Millionen Euro fließen rund eine Million Euro als Kreis- und Amtsumlage.