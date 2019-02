Offene Fragen zum Kita-Aufzug

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Zu den fünf Beschlussvorlagen für Planungs- und Bauleistungen für die Kita „Bummi“ sind am Montagabend im Ausschuss für Bau- und Ordnungsangelegenheiten zahlreiche Fragen offen geblieben. Zwar war Rainer Textdorf, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Tiefbau, als Vertreter der Stadt bei der Sitzung dabei, er musste allerdings immer wieder auf seinen für Gebäudeverwaltung und Hochbau zuständigen Kollegen Christian Nörtemann verweisen.

So wollte Hans-Ulrich Lanäus als sachkundiger Einwohner unter anderem mehr über die auffallenden Unterschiede zwischen den Kostenschätzungen und den Angeboten der Firmen wissen. Diese lagen in zwei Fällen deutlich unter den Kostenschätzungen und einmal darüber. Außerdem kam die Frage auf, wie viele Aufzüge die Firma Hoch- und Tiefbau Neureetz GmbH mit Sitz in Bad Freienwalde bereits gebaut hat. Das Unternehmen hatte für zwei Lose – Rohbau- sowie Fassadenarbeiten – das annehmbarste und wirtschaftlichste Angebot unterbreitet. Das Los Bauleistungen Aufzugsanlage soll an die Firma Haushahn in Fürstenwalde gehen.

Ebenfalls nicht nachvollziehen konnten Mitglieder des Gremiums, warum für die Ausschreibung nur so wenige Angebote eingegangen sind, obwohl sich deutlich mehr Firmen die Unterlagen heruntergeladen hatten. Den Beschlussvorlagen wurde zwar zugestimmt, die zunehmende Zerknirschtheit machte sich bei einer aber mit einer Gegenstimme bemerkbar. An der Notwendigkeit für den Aufzug für die Integrationskita wurde nicht gezweifelt, aber an der dafür notwendigen Gesamtsumme von 350 000 Euro für die Planung und den Bau.

„Das ist alles nicht normal“, machte Jörg Grundmann (Linke) seinem Unmut Luft und verwies darauf, dass man für diesen Betrag auch eine Stadtvilla mit mehreren Wohneinheiten bauen könne. Er forderte deshalb, dass Christian Nörtemann in der Sitzung des Hauptausschusses dabei sein und die Kalkulation offenlegen muss.

Die Planungsleistungen Architektur und Tragwerk für die Leistungsphase 4 bis 9 wurde unterdessen direkt vergeben, weil das beauftragte Ingenieurbüro Persike und Schubert IPS in Bad Freienwalde bereits die Leistungsphasen 1 bis 3 geleistet hat und das Kita-Gebäude seit Jahren betreut. Der Ausschuss bestätigte ebenfalls eine überplanmäßige Auszahlung für Planungsleistungen. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass ein Teil der Maßnahmen schon in 2018 beglichen wird. Deshalb müssen diese Mittel jetzt neu eingeplant werden.

Der Hauptausschuss berät am 5. März um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in der Karl-Marx-Straße 1.