Nicht überall herrscht Kauflaune

Montags geschlossen: Ilona Ohm führt das Fischgeschäft in der Berliner Straße mit einer weiteren Mitarbeiterin. Die Kaufkraft in Beeskow schätzt sie momentan noch als positiv ein. © Foto: Jörn Tornow

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Die Situation des Einzelhandels in Beeskow wird von den Händlern der Innenstadt ganz unterschiedlich bewertet. Einige Selbstständige haben montags geschlossen.

Bei einem Bummel entlang der Berliner Straße in Richtung Luckauer Torturm fallen drei Ladenschilder nebeneinander auf mit der Aufschrift: montags geschlossen. Sowohl der Friseur Haargenau, das Fischfachgeschäft von Ilona Ohm als auch der Uhren- und Schmuckladen von Sybille Fünfhaus haben montags geschlossen. „Wir machen das jetzt schon im zweiten Jahr so, weil wir gemerkt haben, dass hier montags wenig los ist“, erzählt Mitarbeiterin Angela Wüstenberg. Das liege zum einen daran, dass die umliegenden Geschäfte geschlossen haben.

Zum anderen merke sie generell einen Kundenrückgang in der Straße, seitdem der „Nah und gut“-Supermarkt in der Bodelschwinghstraße 2016 schloss. Auch das Internetgeschäft mache sich bei ihnen im Laden bemerkbar. Drei Mitarbeiter sind in dem Schmuckladen angestellt.

Eine andere Lösung zur Entlastung hat sich Peggy Schulze vom Spieleladen „Schatzkiste“ überlegt. Vom 1. Januar bis zum 1. März ist ihr Fachgeschäft mittwochs zu: „Ich habe drei Kinder und muss zum Beispiel auch mal zu Elterngesprächen in die Schule“, betont sie. Auch samstags hält die Selbstständige den Laden geschlossen. Generell bemängelt sie, dass Beeskow in der Innenstadt für junge Menschen nicht mehr viel zu bieten habe: „Ich finde, die Stadt ist alt geworden.“ Ihrer Meinung nach fehlt etwa eine Parfümerie.

Ilona Ohm vom gleichnamigen Fischfachgeschäft betreibt den Laden in der Berliner Straße mit einer weiteren Mitarbeiterin. Montags hat sie seit etwa vier Jahren geschlossen: „Wir werden auch nicht jünger“, sagt sie schmunzelnd. Sie seien bemüht, etwa auch die Öffnungszeiten am Samstag aufrecht zu erhalten. Allerdings wolle sie auch Zeit für die Familie, etwa das Enkelkind haben: „Das ist dann samstags schon manchmal schwierig, wenn man erst nachmittags nach Hause kommt“ erzählt sie. Die Situation in der Beeskower Innenstadt schätzt sie momentan noch, auch aufgrund der starken Kaufkraft, als „ganz gut“ ein.

Gabriele Burisch, die in der Bodelschwinghstraße ein Schmuckgeschäft betreibt, sieht das anders: „Ich finde, Beeskow hat keine richtigen Anziehungspunkte mehr.“ Viele Kunden würden mittlerweile ihre Einkäufe um die Innenstadt herum, etwa an das EKZ verlagern. Doch auch dort gibt es momentan viel Leerstand, einige der freien Flächen befinden sich aber auch im Umbau.

Auch Steffen Hirt vom Fahrradgeschäft Müller in der Frankfurter Straße schließt seinen Laden in den Wintermonaten am Montag. „Mein Job ist in der Hauptsaison sehr stressig“, sagt er. Selbstständigkeit sei Fluch und Segen zugleich. Deshalb wolle er sich in der ruhigeren Nebensaison mehr Zeit für die Familie nehmen. Ab dem 4. März öffne er seinen Laden auch montags wieder.

Eine größere Veränderung steht dem Einrichtungsladen „Villa Rosengarten“ in der Brandstraße bevor. Bisher ist das Geschäft in Beeskow dienstags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Hauptstandort in Frankfurt (Oder) ist dafür montags bis samtags für die Kunden da.

Ab Mitte März öffnet das bisher dreiköpfige Team am Markt 2 in Beeskow nach eigenen Angaben ein neues Geschäft mit dem Schwerpunkt auf Geschenkartikel. „Da wollen wir dann auch an sechs Tagen in der Woche öffnen“, sagt Mitarbeiterin Silke Gröbe. Für die langjährige Beeskower Schuhfachhändlerin Nadja Mocker vom Schuhhaus Woick ist es wichtig, dass die Geschäfte in der Innenstadt vergleichbare Öffnungszeiten haben: „Ich finde es nicht gut, wenn der Kunde vor verschlossenen Türen steht“, sagt sie. Als Mitglied der Interessengemeinschaft Innenstadt (IGIS) sei sie bemüht, mit anderen Händlern diese Probleme anzugehen. Generell merke sie, dass die jüngere Kundschaft auch wegen des Onlinehandels nicht mehr so stark in den Geschäften vertreten sei: „Man muss sich mittlerweile sowieso spezialisieren“, betont sie. Die Stammkundschaft halte ihr aber weiterhin die Treue.

Wilk Müller, der in der Bahnhofstraße das gleichnamige Friseurgeschäft betreibt, merkt nach eigenen Angaben von der Entwicklung in der Innenstadt nicht viel: „Die Leute gehen weiterhin zum Friseur“, sagt er. Wenn er sich mit jungen Menschen unterhalte, merke er, dass diese mittlerweile fast ausschließlich über das Internet ordern. Ihm selbst fehlen in Beeskow mittlerweile bestimmte Fachgeschäfte, etwa für Schreibwaren für seinen Friseursalon. „Da muss ich mittlerweile auch online bestellen“, sagt er.