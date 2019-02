Annika Funk

Strausberg (MOZ) Auch in Märkisch-Oderland nimmt die Zahl der Förderbedarfe an Schulen zu. In einer Podiumsdiskussion in der Anne-Frank-Oberschule debattierten am Montag Vertreter aus Schule, Lehrerbildung und Politik über die Veränderungen und Probleme im Schulalltag.

„Manchmal denke ich, da wird eine ganze Generation an die Wand gefahren“, sagt Lehrerin Julia Wöllenstein von der Kasseler Carl-Schomburg-Schule. Im Rahmen der ZDF-Dokumentation „Lehrer am Limit. Dauerstress im Schulalltag“ wurde sie als eine der Protagonisten im Unterricht gefilmt. Die 43-Jährige ist überzeugt: „Man kann Inklusion und Integration nicht in eine Klasse packen, ohne das Schulsystem zu verändern.“ In ihrer Klasse hat sie sechs Integrations- oder Inklusionskinder und kämpft oft um Ruhe im Unterricht. Dafür wechselt sie häufig die Unterrichtsmethoden, um die Aufmerksamkeit zu behalten.

Die Dokumentation spielte am Montag eine große Rolle: Vor der Podiumsdiskussion zum Thema „Lehrer unter Druck“ wurde der Film an der Anne-Frank-Oberschule in Strausberg als Grundlage für den anschließenden Meinungsaustausch vorgestellt. Die Veranstaltung wurde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg in Zusammenarbeit mit dem Strausberger Verein für alternatives Denken organisiert und vom Stadtverordneten Meinhard Tietz moderiert.

Auch Steffen Kludt, Referent am Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung der Universität Potsdam, muss in der Lehrerausbildung heutzutage mehr auf Inklusion und Integration eingehen. Er war als einer der Gesprächspartner bei der Diskussion vor Ort und stellte sich den Fragen des Publikums. „Es sind weitere Lehrkräfte oder kleinere Klassen notwendig“, betont er. „Die Klassenstärken sind zu groß für die Anforderungen an die Lehrer.“ Dabei scheitere es nicht an den Bewerbern für ein Lehramtsstudium, sondern an den nicht vorhandenen Studienplätzen. Außerdem habe sich laut Kludt die Gesellschaft verändert, nicht jedoch die Schule.

Von mehr Personal träumt auch Angela Hannemann, die Schulleiterin der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde. Sie ist überzeugt von Projekten wie „Gemeinsames Lernen“, bei denen Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam in einer Klasse lernen. Doch die Migrationsbewegungen haben die Anforderungen an die individuellen Förderungen der Kinder in heterogenen Lerngruppen erhöht. Daher gebe es auch an ihrer Schule Seiteneinsteiger, um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken und den Unterricht überhaupt abdecken zu können.

„Einige Probleme sind in Brandenburg hausgemacht“, fügte Karin Glashagen hinzu. Die ehemalige Lehrerin und Vorsitzende des Kreisverbandes MOL der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht vor allem Schwierigkeiten in der Personalpolitik des Landes. Gemeinsames Lernen sei auch für sie ein wichtiges Anliegen, das aktuell aufgrund fehlender Pädagogen nicht zu bewältigen ist. „Heutzutage ist es nicht schwerer, sondern anders“, sagt sie. Es sei nur eine Frage der Einstellung. Schule müsse sich aus ihrer Sicht ändern.

„Es fehlen die Menschen, nicht das Geld“, beklagt Kathrin Dannenberg. Sie ist die Bildungspolitische Sprecherin der Linken im Landtag und war 24 Jahre lang Lehrerin in Oberspreewald-Lausitz. Sie sieht ebenfalls die Notwendigkeit von Quereinsteigern, die jedoch die Qualität der Lehrerbildung bundesweit unter Druck setzt. Ein weiteres Prob-lem sei, dass der Nachwuchs eher im städtischen Bereich nach Arbeit suche.

Zudem sei es wichtig, Inklusion vorsichtig anzugehen und die Kinder mit Förderbedarf gleichermaßen auf alle Schulformen zu verteilen. „Wie können wir das gestalten, so dass die Kinder etwas davon haben?“, hinterfragt Kathrin Dannenberg. Dafür sei es ihrer Meinung nach in Zukunft notwendig, über Schulzent-ren oder Gemeinschaftsschulen nachzudenken. Nur so könne man alle Ressourcen abdecken und die Lehrkräfte entlasten.

Für Meinhard Tietz war die Veranstaltung ein Erfolg. Jedoch hätte er sich eine Beteiligung weiterer Schulen gewünscht, da das Problem in ganz Märkisch-Oderland ein wichtiges Thema sei. Im Publikum waren vor allem ehemalige Pädagogen sowie der Lehrer Henning Probst vom Theodor-Fontane-Gymnasium.